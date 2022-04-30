У Даугавгривского шоссе в нескольких местах горел камыш
В субботу вечером, 30 апреля, в Риге, недалеко от Даугавгривского шоссе, в нескольких местах загорелись трава и тростник, поэтому в этом районе Риги также было задымление.
В субботу вечером, 30 апреля, в Риге, недалеко от Даугавгривского шоссе, в нескольких местах загорелись трава и тростник, поэтому в этом районе Риги также было задымление.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, в 19:38 поступил звонок на улицу Маза Апакшгравья в Риге, где горела трава. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь был в трех местах, причем горела не только трава, но и камыши.
Площадь возгорания составила пять гектаров в одном месте и полтора гектара в двух.
В 21.46 пламя удалось локализовать, но работы по тушению еще продолжаются.
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