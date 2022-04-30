У Даугавгривского шоссе в нескольких местах горел камыш

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, в 19:38 поступил звонок на улицу Маза Апакшгравья в Риге, где горела трава. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь был в трех местах, причем горела не только трава, но и камыши.