ВИДЕО ⟩ Сборная Латвии по хоккею в проверочном матче крупно уступила Швейцарии

Матч проходил в швейцарском городе Вайнфельден и завершился победой хозяев со счётом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1).

Голами в составе швейцарской сборной отметились Доминик Эгли, Энцо Корви, Калвин Тюркауф, Киллиан Мотте и Симон Ле Котье. За сборную Латвии отличились Янис Якс и Николай Елисеев.

Видео: Голы сборной Латвии

Jānis Jaks realizē vairākumu, Latvijas izlasei gūstot pirmos vārtus pret Šveici 🚨🇱🇻 pic.twitter.com/QIQQzkSqs4 — Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) April 30, 2022

Nikolajs Jeļisejevs vārtu priekšā aptin ap pirkstu šveiciešu vārtsargu, realizējot vairākumu un samazinot deficītu līdz minimumam 🚨🇱🇻 pic.twitter.com/ejpWNoSuK1 — Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) April 30, 2022

Напомним, до этого сборная Латвии провела два проверочных матча против команды Франции: в первом поединке подопечные Харийса Витолиньша проиграли со счётом 1:2, а во втором одержали победу - 3:2.

В воскресенье, 1 мая, сборные Швейцарии и Латвии проведут второй проверочный матч, который начнётся в 16:30 по латвийскому времени.

Помимо этого в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею сборная Латвии 8 и 9 мая проведёт ещё два проверочных матча против команды Кахастана.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.