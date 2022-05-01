Вс, 1.05.2022
Российские вооруженные силы не способны воевать, их предназначение - участие в парадах. Сергей Пугачев, бывший член Совета федерации России
Сергей Пугачев, бывший член Совета федерации России
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Хоккей
  • Сборная Латвии по хоккею в проверочном матче крупно уступила Швейцарии

ВИДЕО ⟩ Сборная Латвии по хоккею в проверочном матче крупно уступила Швейцарии

Янис Якс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 30 апреля, латвийские хоккеисты потерпели поражение в первом из двух проверочных матчей против сборной Швейцарии.

Матч проходил в швейцарском городе Вайнфельден и завершился победой хозяев со счётом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1).

Голами в составе швейцарской сборной отметились Доминик Эгли, Энцо Корви, Калвин Тюркауф, Киллиан Мотте и Симон Ле Котье. За сборную Латвии отличились Янис Якс и Николай Елисеев.

Видео: Голы сборной Латвии

Напомним, до этого сборная Латвии провела два проверочных матча против команды Франции: в первом поединке подопечные Харийса Витолиньша проиграли со счётом 1:2, а во втором одержали победу - 3:2.

В воскресенье, 1 мая, сборные Швейцарии и Латвии проведут второй проверочный матч, который начнётся в 16:30 по латвийскому времени.

Помимо этого в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею сборная Латвии 8 и 9 мая проведёт ещё два проверочных матча против команды Кахастана.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back