Главком ВСУ: Украина должна перейти на вооружение стандартов НАТО

"Мы с американским коллегой обсудили перспективную модель ВСУ. Очевидно, что мы будем вынуждены отказываться от советского вооружения и техники и переходить на натовские образцы", - сказал генерал.

Он сообщил, что в ходе переговоров также обсуждались поставки американского вооружения и боеприпасов в Украину.

Залужный также проинформировал Милли о "сложной ситуации на востоке [Украины], в частности на направлениях Изюма и Северодонецка, где противник сосредоточил все свои усилия и наиболее боеспособные группировки".

"Несмотря на всю сложность ситуации, мы обеспечиваем защиту, держим свои позиции", - подчеркнул Залужный.