Вс, 1.05.2022
Российские вооруженные силы не способны воевать, их предназначение - участие в парадах. Сергей Пугачев, бывший член Совета федерации России
Сергей Пугачев, бывший член Совета федерации России

Главком ВСУ: Украина должна перейти на вооружение стандартов НАТО

Подбитая боевая техника. ФОТО: AFP / Scanpix

Украине пора переходить на стандартное вооружение НАТО, заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в телефонном разговоре с начальником штабов вооружённых сил США генералом Марком Милли.

"Мы с американским коллегой обсудили перспективную модель ВСУ. Очевидно, что мы будем вынуждены отказываться от советского вооружения и техники и переходить на натовские образцы", - сказал генерал.

Он сообщил, что в ходе переговоров также обсуждались поставки американского вооружения и боеприпасов в Украину.

Залужный также проинформировал Милли о "сложной ситуации на востоке [Украины], в частности на направлениях Изюма и Северодонецка, где противник сосредоточил все свои усилия и наиболее боеспособные группировки".

"Несмотря на всю сложность ситуации, мы обеспечиваем защиту, держим свои позиции", - подчеркнул Залужный.

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