Фото ⟩ Украинская группа "Друга Рiка" в Риге: "Кто, если не мы?"

В субботу 30 апреля н сцене ночного клуба "First Мир" выступила украинская рок-группа "Друга Рiка". Музыканты выступали в рамках благотворительного европейского тура "Кто, если не мы?".

Коллектив во главе с фронтменом Валерием Харчишиным исполнили свои лучшие композиции.

Украинская рок-группа "Друга Рiка" в Риге ФОТО: Artem Kocharian/ пресс-фото

Валерий Харшин не понаслышке знает, что такое война. В начале марта под Гостомелем российские ракеты попали в дом лидера группы "Друга Ріка". В результате в доме возник пожар и он полностью сгорел. Когда-то артист строил этот дом сам, здесь выросли его три сына. В интервью порталу Limon.ee он отметил, что хотя дом безумно жаль никакое имущество не сравнится с человеческой жизнью, и сейчас горевать некогда.

Украинская рок-группа "Друга Рiка" в Риге ФОТО: Artem Kocharian/ пресс-фото

Теперь музыкант вместе с другими волонтерами помогает в тылу, разгружая машины с гуманитарной помощью. Группа "Друга Ріка" регулярно собирает средства на нужды армии, а сейчас они это делаю с помощью благотворительного концертного тура "Кто, если не мы?".

Украинская рок-группа "Друга Рiка" в Риге ФОТО: Artem Kocharian/ пресс-фото

О том, что "Друга Ріка" отправляется в благотворительный концертный тур по Европе с программой "Кто, если не мы?" сами музыканты узнали чуть больше недели назад. Согласились не раздумывая, ведь средства, собранные с концертов, будут направлены на помощь Украине.

"Некоторые города и страны, которые иначе ощущают вибрации российских ракет, отказались. Их место заняли другие. Но мы уверены, что во время тура к Литве, Эстонии, Латвии и Чехии подключатся Польша, Германия и Франция", - сказал Валерий в беседе с Limon.ee.

Украинская рок-группа "Друга Рiка" в Риге ФОТО: Artem Kocharian/ пресс-фото

В Риге "Друга Ріка" исполняли песни на украинском. Коллектив уверен: когда люди поют сердцем, их слышит и понимает весь мир. Так и было. Зрители подпевали артистам.

Песня "Три хвилини" прозвучала в завершении вечера. К музыкантам присоединился латвийский фолк-коллектив Tautumeitas.

Украинская рок-группа "Друга Рiка" в Риге ФОТО: Artem Kocharian/ пресс-фото

Украинская рок-группа "Друга Рiка" в Риге ФОТО: Artem Kocharian/ пресс-фото

Украинская рок-группа "Друга Рiка" в Риге ФОТО: Artem Kocharian/ пресс-фото

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Галерея: Украинская рок-группа "Друга Рiка" в Риге