Украина закрывает морские порты

"Принятие указанного мероприятия обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности [...] в то время, когда Россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья", - говорится в документе.

Работа портов возобновится после победы, говорится в приказе.

О том, что эти четыре порта закрываются, украинские власти сообщали еще 24 февраля.

"Украинские порты сегодня закрыты военными", - заявил в тот день глава администрации президента Украины Михаил Подоляк.

Тем временем, РИА Новости сообщило, что военные следователи Следственного комитета России "зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии". Группа следователей также обнаружила в порту мины, отмечает агентство.