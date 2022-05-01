Вс, 1.05.2022
Нас били прикладами, и руками, и ногами. Один солдат был очень молод, почти ребенок. Он использовал электрошок и бил током в шею, по лицу и коленям людей. Он так развлекался Владимир, эвакуированный в Россию украинский беженец
Владимир, эвакуированный в Россию украинский беженец

Украина закрывает морские порты

Порт. Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Valentyn Ogirenko/Scanpix

Украина закрыла морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон. В приказе министерства инфраструктуры, размещенном на украинском официальном государственном портале, говорится, что порты закрыты "до восстановления контроля над ними", сообщает Русская служба BBC.

"Принятие указанного мероприятия обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности [...] в то время, когда Россия продолжает вести военные действия в данных регионах, чем несет угрозу для человеческой жизни и здоровья", - говорится в документе.

Работа портов возобновится после победы, говорится в приказе.

О том, что эти четыре порта закрываются, украинские власти сообщали еще 24 февраля.

"Украинские порты сегодня закрыты военными", - заявил в тот день глава администрации президента Украины Михаил Подоляк.

Тем временем, РИА Новости сообщило, что военные следователи Следственного комитета России "зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и близлежащей береговой линии". Группа следователей также обнаружила в порту мины, отмечает агентство.

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