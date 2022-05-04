Загитова в цветах и новорождённая дочь Роналду. Как прошла неделя звёзд спорта?

Ср, 4.05.2022
Некоторые пытаются меня жалеть, говоря: "Ничего, что ты такая нацистка, в целом ты не так плоха!". Когда спрашиваю, что будет, если начнут бомбить Латвию, отвечают, что правильно сделают! Есть и такие. Говорят, что давно здесь надо было разбомбить. Ольга, жительница Лудзы
Ольга, жительница Лудзы

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Давайте заглянем в Instagram и посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.

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