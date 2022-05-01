Фото ⟩ С территории "Азовстали" вывезли часть гражданских. Как в Украину, так и в Россию

Безыменное, село в Донецкой области, известно как место одного из фильтрационных лагерей, в которые попадают многие беженцы из региона. Лагерь формально относится к ведению властей непризнанной никем, кроме России, Донецкой народной республики, сообщает Русская служба ВВС.

Прошедшие лагерь люди рассказывают о тяжелых условиях проживания и длительных допросах, направленных якобы на выявление лиц, лояльных украинской власти.

По официальным сообщениям Министерства обороны России, прибывшие в Безыменное люди вышли из "близлежащих к территории металлургического комбината "Азовсталь" жилых домов". Их привезли на автобусах с украинскими номерами в сопровождении российских военных машин и автомобилей с символикой ООН.

Галерея: Эвакуация гражданских лиц с территории завода "Азовсталь"

Позднее журналист Reuters сообщил о прибытии еще 14 человек. Другие источники эту информацию пока не подтвердили.

Зеленский: Эвакуация началась

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из Мариуполя начали эвакуировать гражданских лиц.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время она вместе с представителями ООН работает над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - написал президент Украины.

Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу подтвердил АР, что эвакуация действительно началась.

По его словам, людей с "Азовстали" эвакуируют совместно с Международным комитетом Красного Креста и в координации с украинскими и российскими официальными лицами.

Арахамия: с территории "Азовстали" удалось вывезти более 100 человек

Глава фракции "Слуга народа" и руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил в своем Telegram-канале, что в результате эвакуации с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вывезти более 100 мирных жителей, сообщает Русская служба ВВС.

"Сегодня благодаря усилиями Офиса президента Украины при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста вместе с вице-премьером Ириной Верещук нам удалось успешно выполнить самую сложную операцию с начала войны. Две недели назад казалось, что это невозможно, а всего неделю назад - что это очень маловероятно.

Но мы не теряли надежду и продолжали делать свою работу, потому что этого ждали наши люди. Им было не просто тяжело - они своими глазами видели, как выглядит настоящий ад.

Теперь же я могу сказать, что частичная эвакуация мирных жителей с территории "Азовстали" была успешной. Более 100 украинцев, в том числе дети, женщины и пожилые люди, наконец-то находятся в безопасности. Впереди еще много работы, нужно спасти еще многих людей. Но Украина еще раз доказала, что она не оставляет своих в беде. Даже в настоящем аду".

Напомним, в четверг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что ведутся интенсивные дискуссии о возможности эвакуировать людей с "Азовстали".