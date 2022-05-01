Фото ⟩ С территории "Азовстали" вывозят гражданских. Как в Украину, так и в Россию

Безыменное, село в Донецкой области, известно как место одного из фильтрационных лагерей, в которые попадают многие беженцы из региона. Лагерь формально относится к ведению властей непризнанной никем, кроме России, "Донецкой народной республики", сообщает Русская служба ВВС.

Прошедшие лагерь люди рассказывают о тяжелых условиях проживания и длительных допросах, направленных якобы на выявление лиц, лояльных украинской власти.

По официальным сообщениям Министерства обороны России, прибывшие в Безыменное люди вышли из "близлежащих к территории металлургического комбината "Азовсталь" жилых домов". Их привезли на автобусах с украинскими номерами в сопровождении российских военных машин и автомобилей с символикой ООН.

Галерея: Эвакуация гражданских лиц с территории завода "Азовсталь"

Позднее журналист Reuters сообщил о прибытии еще 14 человек. Другие источники эту информацию пока не подтвердили.

Зеленский: Эвакуация началась

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из Мариуполя начали эвакуировать гражданских.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время она вместе с представителями ООН работает над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", – написал президент Украины.

Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу подтвердил АР, что эвакуация действительно началась.

По его словам, людей с "Азовстали" эвакуируют совместно с Международным комитетом Красного Креста и в координации с украинскими и российскими официальными лицами.

Напомним, в четверг после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что ведутся интенсивные дискуссии о возможности эвакуировать людей с "Азовстали".

В свою очередь заместитель командира отряда "Азов" Святослав Паламар в воскресенье сообщил, что с комплекса "Азовсталь" были эвакуированы 20 гражданских лиц - женщин и детей.