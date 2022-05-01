Вс, 1.05.2022
Следующей целью российской спецоперации может стать освобождение Марса от марсиан. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Германия поддержала планы ЕС об отказе от российской нефти

Нефтепровод "Дружба", по которому нефть поставляется в Германию ФОТО: picture-alliance/dpa/P.Pleul

Правительство ФРГ поддерживает планы Евросоюза о введении запрета на импорт нефти из России. В ходе недавних предварительных переговоров о введении шестого пакета санкций против России из-за войны в Украине Германия ясно высказалась за введение эмбарго, сообщило в воскресенье, 1 мая, агентство dpa со ссылкой на европейских дипломатов в Брюсселе.

Как отмечает агентство, введение ЕС нефтяного эмбарго против России стало значительно более вероятным. Против этой меры теперь выступают лишь Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

По словам дипломатов, Словакия и Венгрия противятся скорому введению эмбарго из-за чрезмерной зависимости от поставок российской нефти. В то же время в странах Южной Европы сильно опасаются роста цен на энергию для потребителей после отказа от российского топлива.

Успехи Германии в поиске альтернативных поставщиков

На изменение позиции Германии повлияли недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков топлива. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Rober Habeck) 26 апреля сообщил, что за последние восемь недель зависимость Германии от российской нефти удалось сократить с 35 процентов до начала войны в Украине до 12 процентов.

По сведениям dpa, Еврокомиссия намерена уже в ближайшие дни представить проект шестого пакета санкций против России, чтобы еще более усилить давление на Кремль в войне России против Украины. В то же время не исключено, что из-за значительного количества противников скорейшего отказа от российской нефти эмбарго может быть введено лишь осенью или даже зимой.

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