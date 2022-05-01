Украина сегодня: вывоз людей с "Азовстали", закрытие портов и Джоли под сиренами во Львове

Более 50 гражданских лиц были вывезены с территории завода "Азовсталь" - последнего объекта в Мариуполе, остающегося в руках украинских военных. Они были доставлены в село Безыменное Донецкой области. Еще более 100 человек были вывезены на территорию Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что нейтрализовала российскую диверсионно-разведывательную группу, которая планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси и обвинить в этом Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Синьхуа" указал, что война в Украине - не в интересах Китая. Кулеба, в частности, заявил, что эта война угрожает экономике КНР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил "конфисковывать" находящиеся на территории РФ активы бизнесменов из недружественных России стран.

Голливудская актриса и спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Анджелина Джоли находится во Львове. В какой-то момент звезде пришлось бежать вместе с толпой в укрытие из-за воздушной сирены.

Украина закрыла морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон. В приказе Министерства инфраструктуры, размещенном на украинском официальном государственном портале, говорится, что порты закрыты "до восстановления контроля над ними".

Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, пишет со ссылкой на источники Financial Times в субботу, 30 апреля. "Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" с других стратегических направлений, где они могут храниться", - сказал FT западный чиновник.

Построенный для работников Чернобыльской атомной электростанции город Славутич в северной Украине, недалеко от белорусской границы, оказался с начала войны на месяц в изоляции, на протяжении которой приходилось доставлять еду и лекарства в город тайком по лесным дорогам. Мэр Славутича Юрий Фомичев рассказал в интервью Rus.Postimees о проходивших вокруг города сражениях, о своем пленении и вывозе в лес со связанными руками.