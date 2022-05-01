Передача: Удар по нефтепроводу "Дружба" на день остановил поставки дизеля в Вентспилс

Уничтожение топливных баз армии - военная обязанность Украины. Брянск - логистический центр оснащения вооруженных сил агрессора. После взрывов о жертвах среди гражданских не сообщалось.

Возможно, украинцы не признаются в атаках потому, что тогда Украине пришлось бы вводить военное положение, что юридически осложняет поставки боеприпасов и финансовую помощь.

"Еще один момент, почему Украине это довольно выгодно - Украина продолжает сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). И МВФ, насколько я знаю, не выдает кредиты странам, находящимся в состоянии войны, юридически в состоянии войны", - сказал Вердиньш.

Однако у взрыва нефтепровода "Дружба" военного эффекта не будет. Это имеет скорее символическое значение.

"Дружба" поставляет сырую нефть и дизельное топливо в Беларусь, Польшу и Германию. Однако у него есть несколько побочных нефтепроводов. Отдельное ответвление ведет в Мажейкяй и Вентспилс. В Латвию сырая нефть перестала поступать еще в 2003 году, в Мажейкяй - три года спустя. Однако поставки дизельного топлива продолжаются.

По территории Латвии трубопровод для нефти и дизельного топлива пересекает 340 километров. 25 апреля Брянск на один день остановил поток. Влияние на рынок Латвии и на транзит было ничтожным. Вопреки привычной несколько лет назад мощности в 5-6 миллионов тонн сейчас в Вентспилс по трубопроводу попадает в десятки раз меньше.

В прошлом году потоки остановились и в трубопроводе дизельного топлива. Неофициально известно, что прекращение поставок было связано с неясностями по поводу санкций, введенных против Беларуси. Дизельное топливо попадало по трубопроводу в Латвию с территории Беларуси, хоть и было произведено на российских заводах. Теперь владелец трубопровода Latrostrans получил зеленый свет на продолжение работы.

Latrostrans был основан в 1994 году как совместное латвийско-российское предприятие. После завершения транзитных войн в Вентспилсе две трети попали в руки международного нефтяного гиганта Votol, а треть принадлежат дочерним предприятиям российской "Транснефти". "Транснефть" включена в санкционные списки ЕС и США.

В сфере единственным реальным вариантом решения ситуации считают национализацию принадлежащей россиянам части. Однако если Европа примет решение о запрете импорта российской нефти, то трубопровод станет бессмысленным.

Не работающий уже почти 20 лет нефтепровод сейчас законсервирован и вряд ли когда-то снова будет использоваться для первоначальных целей. Однако он признан годным для передачи природного газа.

Газ передавали бы в обратном направлении - из терминала в Вентспилсе в центральную часть страны, где нужно создать соединения с имеющимися газопроводами. Эту идею поддержала Вентспилсская дума. Она осознает, что в случае запрета российской нефти бизнес в порту остановится.

Министерство экономики в начале будущей недели планирует опубликовать призыв подавать проекты газовых терминалов. Оно ожидает, что со своим проектом выступит каждый порт Латвии.