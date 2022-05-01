Вс, 1.05.2022
Российские вооруженные силы не способны воевать, их предназначение - участие в парадах. Сергей Пугачев, бывший член Совета федерации России
Сергей Пугачев, бывший член Совета федерации России

Передача: Удар по нефтепроводу "Дружба" на день остановил поставки дизеля в Вентспилс

Дым после взрыва в Брянске. 25 апреля 2022 года ФОТО: AP/Scanpix

Начатая Россией война в ближайшие недели может резко измениться, утверждают украинские политики. Государство получает все более новое и мощное вооружение, так как президент США подписал программу ленд-лиза, а Европа и Австралия обещают тяжелую артиллерию. Все это позволит перейти из обороны в наступление, и также все чаще нападать на военные объекты на территории России.

Символическим сигналом к этому стал удар по нефтепроводу "Дружба" в начале этой недели. Это единственный российский нефтепровод в Европу.

Поток нефти и топлива в результате нападения был остановлен лишь на короткое время, да и только на одном его ответвлении - Полоцк - Вентспилс, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Ранним утром 25 апреля в российском городе Брянске прогремел взрыв. Взорвалась насосная станция у нефтепровода "Дружба". Спустя несколько минут взорвалось хранилище топлива, использовавшееся для нужд армии. Полностью пожар ликвидировали только спустя сутки. Российские СМИ утверждали, что обе базы взорвали украинцы при помощи дронов Bayraktar. Украинцы официально нападение не признали, но, как и после бомбардировки корабля "Москва", особо это и не отрицали.

Брянск находится в 100 километрах от границы с Украиной. Это гораздо дальше, чем ранее уничтоженные Украиной цели на территории России. Военный эксперт Мартиньш Вердиньш сомневается, что взрывы организовала сама Россия, так как они нанесли слишком большой вред оснащению армии.

"Какую бы операцию Россия сейчас ни проводила на территории Украины, она довольно интенсивна. Это означает, что довольно интенсивно потребляется топливо и нефтепродукты, различные смазочные материалы. Это означает, что уничтожение таких перегрузочных баз или баз для хранения оказывает прямой эффект на военные действия, на события в Украине. Срочно нужно искать дополнительные объемы, чтобы заместить уничтоженное", - отметил Вердиньш.

Уничтожение топливных баз армии - военная обязанность Украины. Брянск - логистический центр оснащения вооруженных сил агрессора. После взрывов о жертвах среди гражданских не сообщалось.

Возможно, украинцы не признаются в атаках потому, что тогда Украине пришлось бы вводить военное положение, что юридически осложняет поставки боеприпасов и финансовую помощь.

"Еще один момент, почему Украине это довольно выгодно - Украина продолжает сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). И МВФ, насколько я знаю, не выдает кредиты странам, находящимся в состоянии войны, юридически в состоянии войны", - сказал Вердиньш.

Однако у взрыва нефтепровода "Дружба" военного эффекта не будет. Это имеет скорее символическое значение.

"Дружба" поставляет сырую нефть и дизельное топливо в Беларусь, Польшу и Германию. Однако у него есть несколько побочных нефтепроводов. Отдельное ответвление ведет в Мажейкяй и Вентспилс. В Латвию сырая нефть перестала поступать еще в 2003 году, в Мажейкяй - три года спустя. Однако поставки дизельного топлива продолжаются.

По территории Латвии трубопровод для нефти и дизельного топлива пересекает 340 километров. 25 апреля Брянск на один день остановил поток. Влияние на рынок Латвии и на транзит было ничтожным. Вопреки привычной несколько лет назад мощности в 5-6 миллионов тонн сейчас в Вентспилс по трубопроводу попадает в десятки раз меньше.

В прошлом году потоки остановились и в трубопроводе дизельного топлива. Неофициально известно, что прекращение поставок было связано с неясностями по поводу санкций, введенных против Беларуси. Дизельное топливо попадало по трубопроводу в Латвию с территории Беларуси, хоть и было произведено на российских заводах. Теперь владелец трубопровода Latrostrans получил зеленый свет на продолжение работы.

Latrostrans был основан в 1994 году как совместное латвийско-российское предприятие. После завершения транзитных войн в Вентспилсе две трети попали в руки международного нефтяного гиганта Votol, а треть принадлежат дочерним предприятиям российской "Транснефти". "Транснефть" включена в санкционные списки ЕС и США.

В сфере единственным реальным вариантом решения ситуации считают национализацию принадлежащей россиянам части. Однако если Европа примет решение о запрете импорта российской нефти, то трубопровод станет бессмысленным.

Не работающий уже почти 20 лет нефтепровод сейчас законсервирован и вряд ли когда-то снова будет использоваться для первоначальных целей. Однако он признан годным для передачи природного газа.

Газ передавали бы в обратном направлении - из терминала в Вентспилсе в центральную часть страны, где нужно создать соединения с имеющимися газопроводами. Эту идею поддержала Вентспилсская дума. Она осознает, что в случае запрета российской нефти бизнес в порту остановится.

Министерство экономики в начале будущей недели планирует опубликовать призыв подавать проекты газовых терминалов. Оно ожидает, что со своим проектом выступит каждый порт Латвии.

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