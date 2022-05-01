Совершенные Россией военные преступления: СГБ допросила всего 10 украинцев

По информации передачи, в Латвии создана группа из более чем 20 следователей из СГБ, Госполиции и Госпогранохраны. В свою очередь, контролирует процесс один прокурор - Эвита Шиба.

На вопрос о том, много это или мало, что за достаточно долгий период времени допрошены всего 10 украинцев, прокурор указала, что "это довольно нормальное число".

"У нас изначально не столь большой опыт в расследовании таких преступлений. Сначала нужно было осознать, понять, какие вопросы им задавать. Так как следователь - тоже человек, который должен придерживаться этих линий, каким образом ему работать со свидетелем", - указала прокурор. Она также отметила, что в центре для украинских беженцев раздают буклеты с призывами дать показания. Прокурор, впрочем, согласна с передачей - следователи могли бы быть более активными.

В свою очередь в СГБ передаче рассказали, что всего до сих пор были выслушаны 26 военных беженцев.

"16 военных беженцев опрошены с целью выяснить, не были ли они прямыми свидетелями преступлений вооруженных сил России. В свою очередь 10 человек, ставших свидетелями преступлений, были допрошены углубленно", - сообщили в СГД.

Nekā personīga выяснила, что полиция и погранохрана не координировали свои действия с негосударственными организациями, чтобы с их помощью опросить проживающих в Латвии украинцев.

Как выяснила передача, чтобы координированно организовать сбор фактов преступлений, создана международная следственная группа, которую координирует Литва. Латвия к ней до сих пор не присоединилась.

По словам прокурора, к группе, в которой объединились Литва, Украина и Польша, Латвия выразила желание присоединиться в конце марта. В свою очередь на вопрос, почему же тогда Латвия за месяц этого так и не сделала, прокурор ответила - "хороший вопрос".

"Потому что мы начали этот уголовный процесс чуть позже, чем другие страны. Ну, может быть, стоило действовать активнее, может быть, нужно было в прессе или не в прессе, а в СМИ каким-то образом опубликовать, что в этих центрах для беженцев эта информация выдается. Там есть специальные листы, которые им дают, с информацией, куда они могут обращаться. Может быть, действительно человек думает, что то, что он знает, неважно. Или же что все это можно увидеть по телевидению или в интернете. Но, к сожалению, именно так - не всегда увиденное по телевидению и в интернете может служить доказательством. Поэтому именно показания этого человека и снятое им самим может быть гораздо значительнее, чем то, что мы видим, скажем, в интернете", - сказала Шиба.

Свидетели реализованных вооруженными силами России военных преступлений могут обращаться в СГБ, написав на электронную почту Ukraina@vdd.gov.lv или же позвонив на круглосуточный номер телефона 67208964 и указав свою информацию. Также подать заявку на дачу показаний можно, обратившись в Госпогранохрану или в центр поддержки беженцев.