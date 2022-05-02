Сборная Латвии во втором проверочном матче снова проиграла Швейцарии

Матч проходил в швейцарском городе Вайнфельден и завершился победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Сборная Швейцарии открыла счёт в середине второго периода благодаря голу Калвина Тюркауфа, а за три с половиной минуты до перерыва Дамьен Риат удвоил преимущество хозяев.

На 7-й минуте третьего периода Наурис Сейейс после передач Сандиса Смонса и Роналда Кениньша одну шайбу отыграл, но последнее слово осталось за хозяевами. За две минуты до финальной сирены Тюркауф оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота латвийской сборной (незадолго до этого вратарь сборной Латвии Давис Густав Григалс был заменён на шестого полевого игрока).

Напомним, в первом проверочном матче, который состоялся за день до этого, швейцарцы также одержали побду - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1).

До этого сборная Латвии провела два проверочных матча против команды Франции: в первом поединке подопечные Харийса Витолиньша проиграли со счётом 1:2, а во втором одержали победу - 3:2.

Помимо этого, в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею сборная Латвии 8 и 9 мая у себя дома проведёт ещё два проверочных матча против команды Казахстана.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.