Сборная Латвии во втором проверочном матче снова проиграла Швейцарии
Латвийские хоккеисты потерпели поражение от сборной Швейцарии во втором проверочном матче перед чемпионатом мира по хоккею.
Латвийские хоккеисты потерпели поражение от сборной Швейцарии во втором проверочном матче перед чемпионатом мира по хоккею.
Матч проходил в швейцарском городе Вайнфельден и завершился победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Сборная Швейцарии открыла счёт в середине второго периода благодаря голу Калвина Тюркауфа, а за три с половиной минуты до перерыва Дамьен Риат удвоил преимущество хозяев.
На 7-й минуте третьего периода Наурис Сейейс после передач Сандиса Смонса и Роналда Кениньша одну шайбу отыграл, но последнее слово осталось за хозяевами. За две минуты до финальной сирены Тюркауф оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота латвийской сборной (незадолго до этого вратарь сборной Латвии Давис Густав Григалс был заменён на шестого полевого игрока).
Напомним, в первом проверочном матче, который состоялся за день до этого, швейцарцы также одержали побду - 5:2 (3:0, 0:1, 2:1).
До этого сборная Латвии провела два проверочных матча против команды Франции: в первом поединке подопечные Харийса Витолиньша проиграли со счётом 1:2, а во втором одержали победу - 3:2.
Помимо этого, в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею сборная Латвии 8 и 9 мая у себя дома проведёт ещё два проверочных матча против команды Казахстана.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии.
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