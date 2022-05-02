Видео ⟩ Киркоров - Симоньян: "Ты держала свечку, чтобы очернять человека и его семью?"

"Все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннюю агрессию друг к другу. Только вдумайтесь: ведь только этого и хотят наши западные, так сказать, "партнеры". Мы - многонациональный народ [...]. И сейчас, когда я вижу клеймение людей с другими взглядами, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол... Вы начинаете гнобить", - сказал Филипп Киркоров.
Далее он обратился к главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.
"Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять человека и его семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты - главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу "делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали". Я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться в твоем грязном белье. Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и жить нам станет хоть чуточку легче", - заметил артист.
Филипп Киркоров подчеркнул, что такие действия и высказывания, которые приводят к отъезду людей, только усложняют жизнь, а сейчас надо всем держаться вместе.
Напомним, ранее Маргарита Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы.
Видео: Обращение Филиппа Киркорова к Маргарите Симоньян
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