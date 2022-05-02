Видео ⟩ Киркоров - Симоньян: "Ты держала свечку, чтобы очернять человека и его семью?"

"Все чаще я обращаю внимание на возрастающую внутреннюю агрессию друг к другу. Только вдумайтесь: ведь только этого и хотят наши западные, так сказать, "партнеры". Мы - многонациональный народ [...]. И сейчас, когда я вижу клеймение людей с другими взглядами, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол... Вы начинаете гнобить", - сказал Филипп Киркоров .

"Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять человека и его семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты - главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу "делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали". Я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться в твоем грязном белье. Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и жить нам станет хоть чуточку легче", - заметил артист.