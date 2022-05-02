Василиса Володина о важных днях мая и прогноз на первую неделю месяца для всех знаков Зодиака

2 мая - Венера входит в Овен. Стремление выплеснуть эмоции, не сдерживаясь, не помогает пониманию.

10 мая - Меркурий становится ретроградным, тормозит текущие дела, откладывает будущие, тянет в прошлое. Для кого-то шанс дать задний ход. Для кого-то непредвиденные препятствия.

11 мая - Юпитер входит в Овен - планета-благодетель теряет несколько свою силу, сострадания в мире становится меньше. Добро начинает отращивать себе все боле увесистые кулаки.

15-17 мая - наиболее сложные и депрессивные дни месяца. Точный квадрат Солнца с Сатурном и Лунное затмение – они способны приносить ощущение тупика, безвыходности, принуждения, отсутствия почвы под ногами и даже апокалиптические мысли. По-старому не можем, по-новому не хотим или наоборот. Ограничения, препятствия в делах, срывы планов, внезапные проблемы и проблемищи.

20 мая - выходим из коридора затмений не без помощи парочки Меркурий-Юпитер. День с ощущением большей осознанности и большим пониманием происходящего. Лучше возможности договориться. Но пока лишь на уровне теории. Практически день слабоват.

21-22 мая - Солнце входит в Близнецы, соединяясь с Меркурием в первом градусе знака. Для многих это будет стартом новых дел и процессов. Начинания, которые сразу идут туго, но непременно дадут отдачу спустя значительное время.

23-24 мая - Меркурий возвращается в Телец, а Солнце целуется с Юпитером. Мысли тормозят еще больше, а уверенность в себе при этом растет, настроение тоже улучшается. Ни на чем не основанная бодрость и самоуверенность, которые в итоге позволяют поверить в лучшее и переделать массу текущих вопросов.

25 мая - Марс входит в Овен. Примерно половина из нас ощутит повышенный тонус, и руки будут чесаться сделать что-то грандиозное. Оставшаяся половина начнет сетовать на слишком большую наглость и смелость окружающих.

28-29 мая - Венера входит в Телец, а Марс соединяется с Юпитером в Овне - хороший день для амбициозных начинаний, для деловых и финансовых завоеваний, если у кого-то именно такие планы.