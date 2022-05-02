Пн, 2.05.2022
Весна - это момент, когда можно начинать ждать следующего отопительного сезона с осознанием того, что появится возможность сэкономить и платить меньше. Нормунд Талцис, председатель правления Rīgas siltums
Нормунд Талцис, председатель правления Rīgas siltums
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Астрология
  • Василиса Володина о важных днях мая и прогноз на первую неделю месяца для всех знаков Зодиака

Василиса Володина о важных днях мая и прогноз на первую неделю месяца для всех знаков Зодиака

Василиса Володина ФОТО: instagram.com/vasilisa.volodina

Наступил май 2022 года, в связи с чем известный российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram перечислила самые важные даты последнего месяца весны - те, что "способны ощутимо менять ситуацию, саму атмосферу вокруг нас".

2 мая - Венера входит в Овен. Стремление выплеснуть эмоции, не сдерживаясь, не помогает пониманию.

10 мая - Меркурий становится ретроградным, тормозит текущие дела, откладывает будущие, тянет в прошлое. Для кого-то шанс дать задний ход. Для кого-то непредвиденные препятствия.

11 мая - Юпитер входит в Овен - планета-благодетель теряет несколько свою силу, сострадания в мире становится меньше. Добро начинает отращивать себе все боле увесистые кулаки.

15-17 мая - наиболее сложные и депрессивные дни месяца. Точный квадрат Солнца с Сатурном и Лунное затмение – они способны приносить ощущение тупика, безвыходности, принуждения, отсутствия почвы под ногами и даже апокалиптические мысли. По-старому не можем, по-новому не хотим или наоборот. Ограничения, препятствия в делах, срывы планов, внезапные проблемы и проблемищи.

20 мая - выходим из коридора затмений не без помощи парочки Меркурий-Юпитер. День с ощущением большей осознанности и большим пониманием происходящего. Лучше возможности договориться. Но пока лишь на уровне теории. Практически день слабоват.

21-22 мая - Солнце входит в Близнецы, соединяясь с Меркурием в первом градусе знака. Для многих это будет стартом новых дел и процессов. Начинания, которые сразу идут туго, но непременно дадут отдачу спустя значительное время.

23-24 мая - Меркурий возвращается в Телец, а Солнце целуется с Юпитером. Мысли тормозят еще больше, а уверенность в себе при этом растет, настроение тоже улучшается. Ни на чем не основанная бодрость и самоуверенность, которые в итоге позволяют поверить в лучшее и переделать массу текущих вопросов.

25 мая - Марс входит в Овен. Примерно половина из нас ощутит повышенный тонус, и руки будут чесаться сделать что-то грандиозное. Оставшаяся половина начнет сетовать на слишком большую наглость и смелость окружающих.

28-29 мая - Венера входит в Телец, а Марс соединяется с Юпитером в Овне - хороший день для амбициозных начинаний, для деловых и финансовых завоеваний, если у кого-то именно такие планы.

Положение планет сейчас далеко не самое благоприятное, поэтому астрологи в первую очередь советуют стремиться к осторожности.

Будьте начеку каждый день, чтобы не ступить на путь проблем и опасности, предупреждают эксперты DailyHoro и дают советы представителям каждого знака Зодиака на ближайшие семь дней.

Овен

У Овнов ожидается очень нервная и беспокойная неделя, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют этим людям почаще заниматься тем, что их расслабляет, увлекает, заставляет перестать думать о плохом. Меланхоличный или агрессивный настрой - прямая дорога к проигрышу в любом новом деле. Новые знакомства пока лучше приостановить, потому что ретроградный Плутон раскроется почти на сто процентов. Вдобавок к этому хорошее положение Меркурия будет означать, что неделя отлично подходит для чтения, получения знаний, интеллектуальной работы.

Телец

Представителям данного знака Зодиака необходимо помнить в первую очередь о том, что большая часть негативной энергии звезд и планет будет скапливаться в их жилище. Это значит, что начать неделю стоит с очистки дома от этой энергии. Так Тельцы смогут эффективнее отдыхать и в целом будут более продуктивными. Так будет проще прийти к общему знаменателю с близкими и второй половинкой. В целом неделю сложно назвать простой и предсказуемой, поэтому астрологи в первую очередь советуют составить план на будущее. Это снизит вероятность проблем до минимума.

Близнецы

Несмотря на то, что главный покровитель Близнецов в лице Меркурия очень позитивен, неделя будет непредсказуемой из-за резкой смены энергетических потоков. Творческое мышление и интуиция Близнецов обострятся, но боевой дух может пропасть. Можно попробовать больше общаться с приятными людьми, а также находить время для необычного отдыха. Неуемное стремление к богатству и власти может сыграть с Близнецами злую шутку, поэтому со 2 по 8 мая лучше довольствоваться тем, что есть.

Рак

Несмотря на то, что неделя будет опасной, Ракам звезды будут посылать различные счастливые знаки судьбы. Особенно это касается тех Раков, которые будут стараться помогать окружающим их людям. Заботливые, чувствительные и добрые представители знака станут счастливее и удачливее. Также повезет тем Ракам, которые смогли усвоить уроки прошлого. Не исключено, что в эти семь дней могут повториться какие-то ошибки, которые они уже допускали ранее. Внимание к мелочам тоже будет важным условием успеха - нельзя упускать из вида ничего важного.

Лев

У Львов на этой неделе очень быстро могут уходить силы и энергетика. Это идеальное время для того, чтобы отдохнуть и пока отложить на потом важные дела. С другой стороны, полное бездействие приравнивается к проигрышу. Это значит, что нужно сфокусироваться на самых простых и понятных делах, которые не требуют спешки. Будет много злободневных проблем, с которыми придется считаться, но счастье для Львов будет в приятных мелочах. Нужно быть внимательнее, потому что таких мелочей будет много.

Дева

Девам в этот период, возможно, предстоит отправиться в дальний путь. Лучший способ отдохнуть как следует в начале мая - заняться творчеством, послушать музыку, посмотреть кино. Полезно будет общаться с людьми, обмениваться опытом. Также нужно почаще помогать окружающим бороться с хандрой. Это благотворно скажется на карме. Из-за активного и положительного Меркурия будет гораздо проще изучать новые языки.

Весы

У Весов все будет в целом неплохо, несмотря на то, что их главный покровитель в лице Венеры окажется в крайне неблагоприятном положении. Начинается время, когда этим людям удастся разглядеть результаты проделанной ранее работы. Это откроет перед Весами новые двери и поможет им увидеть себя со стороны. Углубляться в самоанализ астрологи не советуют, потому что это может спровоцировать апатию. В конце недели можно ждать приятных сюрпризов в амурной сфере.

Скорпион

Первый и самый главный совет астрологов на эту неделю касается поведения Скорпионов относительно других людей. Им нужно срочно избавиться от жалоб, так как они перенастраивают сознание и могут изменить судьбу в худшую сторону. Лучше говорить окружающим что-нибудь приятное. Вероятность необратимых и фатальных событий на этой неделе минимальна, поскольку все негативно настроенные планеты будут влиять на Скорпионов в самой малой степени по сравнению с представителями других знаков Зодиака. Ситуация относительно стабильна.

Стрелец

Стрельцы будут в ударе. Этим людям важно помнить, что сказанное сейчас, становится явью в будущем. Ночные светила в таком положении, при котором закон притяжения будет работать по максимуму. Вместе с силой слова Стрельцы обретут еще большую харизму. Они будут привлекать очень много внимания окружающих, что отлично скажется на их любовных и финансовых делах. У них будет много энтузиазма, но не стоит забывать подкреплять свои амбиции поступками. Нужно действовать и быть максимально продуктивными.

Козерог

Не исключено, что ночные светила сделают актуальными самые худшие черты характера Козерогов. Этим людям покажется, что они все делают правильно, однако на самом деле они будут отталкивать от себя окружающих и провоцировать их на негатив. Астрологи рекомендуют не распылять энергию впустую, тратя ее на споры и бесполезные дела. Нужно сфокусироваться на самых важных проектах - тогда положительный результат не заставит себя ждать. Работа и дела принесут Козерогам удовлетворение и счастье. Также сейчас можно строить планы на будущее.

Водолей

Венера в знаке Овна сделает Водолеев на ближайшие семь дней менее продуктивными. Негативное положение ночных светил обнажит все уязвимые точки этих людей. Ждать психологической поддержки от окружающих не стоит, поскольку на этой неделе люди будут крайне эгоистичными. Нужно надеяться лишь на себя и проявлять повышенную внимательность. Даже небольшая халатность в работе и делах может стоить Водолеям денег и удачи. Также астрологи считают, что со 2 по 8 мая могут иметь место события, которые придется пережить впервые.

Рыбы

Рыбам будет сложнее общаться с людьми, но это не повод грустить, ведь всегда можно побыть в одиночестве. Доброта и ласка не будут свойственны близким людям, но это не значит, что и самим Рыбам нужно становиться черствыми и негативными. Если Рыбы начнут отзеркаливать поведение окружающих, это может построить между ними непреодолимую стену. Еще на этой неделе лучше снизить физическую активность. Походы в спортзал лучше временно отложить.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back