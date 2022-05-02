Пн, 2.05.2022
Как бы ни было трудно в это поверить, приходится делать вывод, что Россия начала кровопролитную, жестокую войну. Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"
Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • 23 дня в подвалах, столько же - в лагере. Выжившая в Мариуполе откровенно о депортации в Россию

23 дня в подвалах, столько же - в лагере. Выжившая в Мариуполе откровенно о депортации в Россию

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники, а также иностранные СМИ с первых дней войны сообщали о том, что российская армия организует массовые депортации украинцев в Россию. У происходящего до сих пор мало доказательств, но свидетельств людей, переживших депортацию, помещение в фильтрационные лагеря и вывоз вглубь территории России, с каждым днем ​​становится все больше, сообщает программа TV3 Nekā personīga (NP).

Хотя большинство из них боятся рассказывать о своих переживаниях публично, NP удалось встретиться с жительницей Мариуполя, которая 23 дня скрывалась в подвалах и столько же подвергалась допросам в фильтрационных лагерях в России. В эту пятницу ей удалось выбраться из РФ и бежать в Латвию.

Журналист TV3 Янис Кревиц: "Украинцы сообщают, что российская армия организует фильтрационные лагеря. Людей проверяют, некоторых депортируют в Россию. Украинские власти сообщают, что почти полмиллиона человек были насильственно вывезены. Также много детей. Россия на этой неделе сообщила, что был вывезен миллион человек, но все ехали добровольно и ни о какой фильтрации не может быть и речи".

До 24 февраля Алена жила и работала в Мариуполе. Она была юристом в крупной логистической компании и одна воспитывала девятилетнюю дочь.

"24 февраля, когда начались бомбежки и еще была связь с внешним миром, я написала своим друзьям в Польшу, Францию ​​- всем написала, что мы не просим нас "освобождать". Это не освободительная операция. Передайте всем, кричите везде. Это война. Против нас. Российская армия пришла нас убивать. Так просто", - рассказывает она.

Когда началось наступление на Мариуполь, Алена с мамой, бабушкой и дочерью спрятались в квартире. Они 5 дней жили в коридоре, чтобы в случае обрушения стены здания выжить, забили окна досками и заставили шкафами, чтобы защититься от осколков и битого стекла. Взрывы становились все чаще и сильнее, 2 ракеты попали в соседний дом, и семья вместе с более чем 40 местными жителями спряталась в подвале, где прожила 23 дня.

На 23-й день шум взрывов стих. На улицах появились войска самопровозглашенной Донецкой республики. Началась зачистка города. Как потом выяснилось, это означало насильственное выселение людей - сначала в Донецк, потом в Россию.

Алена рассказывает: "Наши имена были записаны. Говорили, что это для гуманитарной помощи. После этого к нам в подвал пришли чеченские боевики, сказали: "Собирайте все. Вас эвакуируют. Вы будете эвакуированы. Город зачищают. Через два дня сможете вернуться".

Несколько человек, которые были с нами в подвале, действительно верили, что смогут вернуться через два дня, и даже не забрали свои вещи. Мы бежали по улицам, нас повели в сторону ДНР. Шли пешком. В тот момент я потеряла ощущение времени.

Затем нас отвезли в приграничный поселок примерно в 15 километрах от Мариуполя. Нас разместили в школе, в так называемом фильтрационном лагере. Нас не отпускали, ходить одним не разрешалось. По их словам, при "организованной эвакуации" нужно пройти "организованную фильтрацию", чтобы перевезти нас в Россию".

Боевики несколько раз проверяли телефон Алены. Допросы проводились несколько раз в день.

"Действительно ли вы можете въехать в Россию, вы не опасны, не имеете отношения к нацистским и неонацистским формированиям и так далее. Почему я подписалась на сайт Национальной гвардии Украины, на Зеленского в Facebook, почему читаю Telegram-канал батальона "Азов"? Сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Когда рядом девочка и понимаешь, что, если разозлишься, можешь пропасть без вести, а что будет с ней? Поэтому сидели и молчали", - рассказывает Алена.

Затем на нескольких автобусах всех доставили к границе с Россией, где пограничники провели еще один допрос, а затем отвезли в городской спортзал Таганрога. Через несколько дней всех собрали на вокзале и в сопровождении солдат два с половиной дня везли в Казань в Татарстане. Никто от этой обязательной поездки не отказался.

"После всего этого стресса, обстрелов, подвалов, фильтрации даже выдохнуть и подумать времени не было. Остаться в Таганроге? Мобильного нет, денег на счету нет, наличных нет, поэтому решили, что поедем. Потому что люди не ожидали, что их вывезут и просто оставят", - говорит Алена.

В Казани вновь были допросы. На этот раз российские следователи попытались заставить всех украинцев расписаться под своими показаниями о том, что они пострадали от местных военных на территории Украины.

"Один раз попытались уклониться от этого допроса - сказали, что не хотим. Но на следующий день нас снова проверили, чтобы у всех была отметка о пройденном допросе и чтобы мы признавались жертвами, бегущими от злого правительства в Украине", - говорит Алена.

С помощью дальних родственников, проживающих в России, Алена получила деньги и сумела выбраться из лагеря и уехать в Москву. Затем она связалась с несколькими волонтерами в Европе, организующими возвращение украинцев, попавших в Россию, которые предоставили деньги на транспорт до латвийско-российской границы. Повезло, что на погранпереходе Гребнево российские пограничники разрешили им пройти в Латвию пешком. Затем вместе с несколькими другими беженцами их привезли в Ригу на специально организованном автобусе.

Многие местные волонтеры, чьи личности тщательно скрываются из соображений безопасности, помогают украинцам выбраться из России. Эти спасательные операции помогают осуществлять десятки неправительственных организаций по всей Европе.

Светлана Водольская, координатор волонтеров для украинских беженцев:

"Как это происходит. К одному из подвалов, где прячутся люди, подъезжает автобус, всех просят в него сесть. Это может быть украинский автобус. Вырвались. И везут на территорию Украины. С этими беженцами все понятно - им крупно повезло. Они остались в Украине. Это могли быть российские автобусы, которые везут в направлении Донецка и прочих мест. В этих автобусах люди узнавали, что они российские, только "постфактум". С одной стороны, не было так, что связывали руки и заставляли садиться в автобус насильно. По крайней мере нам об этом никто не рассказывал. С другой стороны, сказать, что люди ехали добровольно, что им сказали - вы едете в Россию и, пожалуйста, добровольно садитесь в автобус, такого тоже не было".

Координаторы волонтеров, помогающих беженцам из Украины, подтвердили Nekā personīga, что в ближайшее время ожидается значительный наплыв украинских беженцев на эстонской и латвийской границах, поэтому ответственные службы стран Балтии должны быть готовы помочь в организации перевозки беженцев, предоставлении временного жилья в приграничной зоне. По словам пресс-секретаря правозащитной организации, базирующейся в Украине, они продолжают собирать доказательства и свидетельские показания о депортациях и фильтрационных лагерях, через которые прошли украинцы.

Полтора месяца назад, 15 марта, Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело о военных преступлениях, совершенных российскими вооруженными силами, преступлениях против мира и преступлениях против человечности на Украине. Создана группа из более чем 20 следователей, в которой действуют Служба безопасности, Государственная полиция и пограничная служба. Процесс курирует один прокурор - Эвита Шиба.

Полиция и пограничники отказались сообщить NP о ходе расследования. Прошло 48 дней, и NP известно, что в ходе процесса допрошено всего 10 прибывших в Латвию украинцев.

Прокурор отметила, что в центре для беженцев раздают буклеты с призывами дать показания. Прокурор, впрочем, согласна с передачей - следователи могли бы быть более активными.

Nekā personīga выяснила, что полиция и погранохрана не координировали свои действия с негосударственными организациями, чтобы с их помощью опросить проживающих в Латвии украинцев. Чтобы координированно организовать сбор фактов преступлений, создана международная следственная группа, которую координирует Литва. Латвия к ней до сих пор не присоединилась.

"Как начать всю эту жизнь заново, я не знаю. Простите. Я не просила забирать у меня все это, не просила "освобождать" меня. Если бы я хотела жить в России, я бы поехала туда. Все, извините", - сказала Алена.

Хотя наши следователи не проявляют особой активности в отношении украинцев, укрывшихся в Латвии, NP призывает всех, кто принял у себя дома людей из Украины, в том числе НПО и волонтеров, попытаться убедить их в том, что ужасы нужно  задокументировать, фото- и видеодоказательства - сохранить. И помочь передать эту информацию латвийским следователям. Чтобы когда военный преступник Путин и другие убийцы предстанут перед судом, количество доказательств было убедительным.

Очевидцев преступлений, совершенных Вооруженными силами России, призывают сообщить в СГБ Латвии, написав по адресу Ukraina@vdd.gov.lv или позвонив по круглосуточному телефону 672 08 964 и предоставив свои контактные данные. Также подать заявление о даче показаний можно, обратившись в пограничную службу или в центры поддержки беженцев.

Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back