23 дня в подвалах, столько же - в лагере. Выжившая в Мариуполе откровенно о депортации в Россию

Когда началось наступление на Мариуполь, Алена с мамой, бабушкой и дочерью спрятались в квартире. Они 5 дней жили в коридоре, чтобы в случае обрушения стены здания выжить, забили окна досками и заставили шкафами, чтобы защититься от осколков и битого стекла. Взрывы становились все чаще и сильнее, 2 ракеты попали в соседний дом, и семья вместе с более чем 40 местными жителями спряталась в подвале, где прожила 23 дня.

На 23-й день шум взрывов стих. На улицах появились войска самопровозглашенной Донецкой республики. Началась зачистка города. Как потом выяснилось, это означало насильственное выселение людей - сначала в Донецк, потом в Россию.

Алена рассказывает: "Наши имена были записаны. Говорили, что это для гуманитарной помощи. После этого к нам в подвал пришли чеченские боевики, сказали: "Собирайте все. Вас эвакуируют. Вы будете эвакуированы. Город зачищают. Через два дня сможете вернуться".

Несколько человек, которые были с нами в подвале, действительно верили, что смогут вернуться через два дня, и даже не забрали свои вещи. Мы бежали по улицам, нас повели в сторону ДНР. Шли пешком. В тот момент я потеряла ощущение времени.

Затем нас отвезли в приграничный поселок примерно в 15 километрах от Мариуполя. Нас разместили в школе, в так называемом фильтрационном лагере. Нас не отпускали, ходить одним не разрешалось. По их словам, при "организованной эвакуации" нужно пройти "организованную фильтрацию", чтобы перевезти нас в Россию".

Боевики несколько раз проверяли телефон Алены. Допросы проводились несколько раз в день.

"Действительно ли вы можете въехать в Россию, вы не опасны, не имеете отношения к нацистским и неонацистским формированиям и так далее. Почему я подписалась на сайт Национальной гвардии Украины, на Зеленского в Facebook, почему читаю Telegram-канал батальона "Азов"? Сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Когда рядом девочка и понимаешь, что, если разозлишься, можешь пропасть без вести, а что будет с ней? Поэтому сидели и молчали", - рассказывает Алена.

Затем на нескольких автобусах всех доставили к границе с Россией, где пограничники провели еще один допрос, а затем отвезли в городской спортзал Таганрога. Через несколько дней всех собрали на вокзале и в сопровождении солдат два с половиной дня везли в Казань в Татарстане. Никто от этой обязательной поездки не отказался.

"После всего этого стресса, обстрелов, подвалов, фильтрации даже выдохнуть и подумать времени не было. Остаться в Таганроге? Мобильного нет, денег на счету нет, наличных нет, поэтому решили, что поедем. Потому что люди не ожидали, что их вывезут и просто оставят", - говорит Алена.