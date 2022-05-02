Лавров: война к 9 мая не завершится
Россия не спешит заканчивать "военную спецоперацию" в Украине к 9 мая или другой дате, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Россия не спешит заканчивать "военную спецоперацию" в Украине к 9 мая или другой дате, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset. Он добавил, что "в Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое".
9 мая в России и многих других странах мира празднуют победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Многие политики и эксперты предполагают, что Кремлю на сегодняшний день в пропагандистских целях необходим значительный прогресс в войне в Украине. Однако ее ход пока показывает, что российская армия не способна добиться значительных успехов.
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