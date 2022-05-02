Пн, 2.05.2022
Как бы ни было трудно в это поверить, приходится делать вывод, что Россия начала кровопролитную, жестокую войну. Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"
Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"

Лавров: война к 9 мая не завершится

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ФОТО: Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Россия не спешит заканчивать "военную спецоперацию" в Украине к 9 мая или другой дате, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset. Он добавил, что "в Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое".

9 мая в России и многих других странах мира празднуют победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Многие политики и эксперты предполагают, что Кремлю на сегодняшний день в пропагандистских целях необходим значительный прогресс в войне в Украине. Однако ее ход пока показывает, что российская армия не способна добиться значительных успехов.

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