Лавров: война к 9 мая не завершится

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset. Он добавил, что "в Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое".

9 мая в России и многих других странах мира празднуют победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Многие политики и эксперты предполагают, что Кремлю на сегодняшний день в пропагандистских целях необходим значительный прогресс в войне в Украине. Однако ее ход пока показывает, что российская армия не способна добиться значительных успехов.