"Мы тебя купили, ты нам должна": Анна Седокова о работе на корпоративах

Откровения Егора Крида о корпоративе заставили популярную певицу Анну Седокову вспомнить, как она, будучи в составе группы "ВИА Гра", пела на частных вечеринках, на которых зрители не всегда были воспитанными.

"За 20 лет на сцене я выступала в разных условиях и на разных корпоративах. Я помню, как выходила на сцену, а под сценой сидел мужчина, ел арбуз и плевал семечки на пол", - вспоминает она.

Седокова вспомнила и годы выступления на частных вечерах в составе трио "ВИА Гра":

"Помню, когда еще была в "ВИА Гре", мужчина выбежал на сцену и пытался засунуть Наде (Надежда Грановская. - Прим. ред.) в юбку деньги.

Помню, как выходила, отрабатывала концерт и ни один человек даже не хлопнул. Не по понятиям. Помню, как мужики с первых столов орали:

"Давай, шевели жопой". Помню, как их женщины ненавидели тебя с первой секунды и потом выкладывали фото и видео, какая я жирная".

Анна Седокова заметила, что после таких концертов не хочется даже дышать.

"Помню, как меня откачивали, а я просто ревела три часа и молча пила", - отмечает она.

Исполнительница вспоминает, что она часто задумывалась о том, за этим ли пришла в профессию. Она продолжала работать, несмотря на трудности:

"Мы тебя купили, ты нам должна". А я все время думала, за этим ли я пришла в профессию? Зачем я пишу свои песни, об этом ли в детстве мечтала?

Но я выступала, порой после раздачи всех зарплат коллективу у меня оставалось 100 тысяч, и они уходили на то, чтобы снять квартиру семье или оплатить школу ребенку. И я говорила себе: "Аня, держись. Просто работай лучше, чтобы зарабатывать больше, чтоб твои гонорары были еще выше". Но все равно ощущение грязи не оставляло меня".

Анна Седокова уверена, что Егор справился со сложившейся ситуацией достойно. Она думает, что теперь у него (и не только у него) в райдере появится уточнение относительно списка песен.

ФОТО: кадр из Telegram-канала Анны Седоковой