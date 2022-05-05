Сносить - не сносить? Праздновать - не праздновать? Что делать с 9 мая в этом году

Так или иначе тема 9 мая поднималась с самого начала войны в Украине. Но сейчас, когда эта дата все ближе, риторика становится все громче и острее. Что с этим всем делать - размышления в рубрике "Липину интересно".

Страсти по памятнику

Давайте начнем с темы, которая так или иначе звучала чуть ли не с восстановления независимости (иронично, конечно, как близко находятся даты 4 и 9 мая), но особо пышно зацвела после 24 февраля.

Кажется, свое мнение по памятнику высказали все. Вот буквально недавно о том, что монумент точно будет снесен, заявили мэр Риги Мартиньш Стакис и председатель Сейма Инара Мурниеце.

На другом конце спектра мнений находятся люди, которые считают, что любое осквернение памятников, посвященных войне, это признак фашизма и нацизма. Серьезно, я лично знаю многих, кто в качестве доказательства того, что в Украине царствуют нацистские настроения, приводит снос памятника Жукову в Харькове.

Ведь такие рассуждения - это очередной пример упрощения сложных и неоднородных проблем. О чем я еще писал в те времена, когда главной проблемой был неубранный снег. Эх, вот же ж хорошо-то было...

Начнем с того, что проговаривалось уже многократно, но почему-то все еще нужно объяснять. Для Латвии (а также Литвы и Эстонии и некоторых других стран) 9 мая - это не только конец Второй мировой войны. Это еще и очередная оккупация.

Если на вас в подворотне напал грабитель и какой-то мужчина за вас заступился, то большое ему за это спасибо. Но если после этого он запер вас в своем подвале, то вряд ли вы к нему будете относиться как защитнику и спасителю.

И я понимаю, что в истории все было сложнее и что технически уже с 1940 года страны Балтии были оккупированы Советским Союзом. И я не хочу лезть в эти дебри.

Моя главная идея состоит в том, что - нет, нежелание праздновать 9 мая не превращает людей в фашистов и сторонников Гитлера. Как бы это ни казалось странно и контринтуитивно возлагающим цветы к памятнику, но можно одновременно ненавидеть нацизм и лично Гитлера и при этом не питать светлых чувств к СССР и Красной Армии.

Дополнительным фактором служит тот факт, что Вторая мировая закончилась в 1945 году. А советская оккупация длилась до 1991 года. Рана-то посвежее будет. И нет, мы сейчас не будем заниматься дискуссией на тему "СССР вам тут все построил, а вам что-то не нравится". Мы не знаем, что было бы с Латвией, будь она независимой все эти годы (хотя можно сравнить Ленинградскую область и Финляндию. Или Восточную и Западную Германию на момент их объединения). И в любом случае...

Если мужик, который держит вас в подвале, дарит вам красивую одежду, модно стрижет и вкусно кормит, то он все еще держит вас в подвале!

И я не призываю никого принимать эту точку зрения. Каждый верит в то, во что верит, и считает так, как считает. Но хотя бы стоит осознать, что такая точка зрения тоже существует и у нее есть основания на существование.

Значит ли все сказанное выше, что я за снос памятника? Нет, как бы на это ни надеялся президент Латвии Эгил Левитс, мне придется выступить в оппозиции.

Давайте разбираться. В чем вообще цель сноса памятника? Или, вернее, решением какой проблемы видится многим снос памятника?

Я понимаю это так. По причинам, описанным мною выше, монумент в парке Победы (кстати, называется он так вовсе не в честь событий 1945 года. Речь идет про освобождение от бермонтовцев в 1923 году) у многих жителей Латвии вызывает, прямо скажем, не самые приятные чувства. А его величина и место нахождения заставляют большое количество рижан каждый день "наслаждаться" напоминанием о полувековой оккупации, в результате которой многие семьи были разлучены и травмированы.

Дополнительно каждый год (не считая пандемийных лет) десятки тысяч людей приходят к этому месту. Там проходят (проходили) громкие концерты, жарятся шашлыки, распиваются алкогольные напитки. При этом, повторюсь, неважно, с какой целью туда пришли эти люди и что для них значит эта дата и это событие. Со стороны это очень громкое празднование трагической для очень многих людей и семей даты.

Решит ли снос памятника эту проблему? Исправит ли ситуацию?

Нет.

Я даже не буду сейчас писать про историческую и художественную ценность монумента, об этом есть прекрасный текст моей коллеги Эвии Хауки.

Но что произойдет после сноса? Желающие праздновать 9 мая не найдут другого места? Или даже скорее - не придут туда же, где до этого стоял памятник?

Непонимающие, чем именно 9 мая травматично для Латвии, - вдруг все поймут и прозреют?

Станет ли меньше наклеек "Можем повторить" и "Спасибо деду за победу"? Перестанут ли не самые умные родители наряжать своих детей в военную форму? Удержит ли это запускающих фейерверки и размахивающих российскими флагами?

Риторические вопросы, но я сомневаюсь, что это изменит что-то принципиально.

Единственное, что реально произойдет - визуально исчезнут каменные фигуры солдат. Да, эта цель будет достигнута. Но часть общества может радикализироваться, другая часть просто отодвинется от властей. Готовы ли мы рисковать возможным расколом общества ради более приятной картинки?

Я уж молчу про то, какие снаряды для российской пропаганды даст снос настолько важного и заметного монумента. Это не памятный камень в Мадлиене.

А пандемия нам показала, что просто отмахиваться от части общества и говорить "Кто не с нами, тут пусть сам по себе" - нельзя! А война в Украине нам показала, что это просто-напросто опасно.

И что меня раздражает более всего, это то, что у проблем, которые я описал выше, куча разных решений, которые не включают в себя снос (вероятно, достаточно дорогостоящий) монумента. И многие из них уже звучали.

Можно переименовать памятник. Можно создать там экспозицию, освещающую события 1939-1945 годов - эдакий Музей оккупации под открытым небом. Можно открыть там фотовыставку современных событий (уже сделано, но ее можно сделать постоянной и обновлять). Можно немного визуально изменить памятник. Можно провести серию лекций и общественных дискуссий о тех исторических событиях. Можно снять документальные фильмы. Можно объявить 9 мая днем траура по всем жертвам Второй мировой войны. Можно...

Фотовыставка в парке Победы о войне в Украине ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Проблема в том, что все эти события требуют: вдумчивости, планирования, эмпатии, размышлений, времени. Это сложно. Зачем, если можно положить кучу динамита и нажать на кнопку? Получится громкий бдыщь.

Вот только готовы ли мы к кругам на воде от падения в наше озеро 79-метровой стелы - очень большой вопрос.

Может, не будем повторять?

Но если вы думаете, что я весь такой из себя защитник памятника и ежегодный посетитель концертов 9 мая, то спешу разуверить - ни в коем случае.

Я стараюсь уважать разные мнения. Я стараюсь не учить "как правильно скорбеть". Я стараюсь не делать скоропостижных выводов.

Но.

Как именно огромные концерты (пусть даже и нежно ценимых мною "ДДТ" и "Машины времени") и пикники на открытом воздухе увязываются с идеей памяти о погибших предках?

Как именно ставшие притчей во языцех наклейки "На Берлин!" и "Можем повторить" соотносятся с фразой о "Чтобы не было войны"?

Невольный латвийский символизм ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Как именно детская военная форма и салюты научат новое поколение тому, что война - это грязь, боль и смерть?

Один мой хороший знакомый написал много лет назад в Facebook фразу, которая очень сильно запала мне в душу. Звучит она так - "Победа в войне - это необходимое зло. Нечего праздновать, нечем гордиться, а вот помнить надо".

Война - это зло. Всегда. Война - это плохо. Всегда. Война - это смерти невинных. Война - это потеря человечности. Война - это неправильно. Я не знаю, какие еще слова подобрать, чтобы высказать, как мне казалось до 24 февраля, очевидную мысль: война - это зло!

И, исходя из этой логики, конец войны - это не хорошо. Конец войны - это возврат к норме.

Когда ребенка перестают бить, когда женщину перестают насиловать, когда старика перестают пытать - это не хорошо. Это - слава всему святому, что закончилось. И давайте разбираться, что сделать, чтобы не допустить такого снова.

Благодарен ли я людям, которые сделали все от них зависящее, чтобы закончилась война? Конечно. Разумеется. Причем не исключительно Вторая мировая. Спасибо всем тем, кто делал все от них зависящее, чтобы закончилась любая война на свете.

Какой урок мы из этого должны были вынести? Что война - это зло!

Как поступать далее? Не праздновать победу, а скорбеть, что до войны дошло. И проговаривать эту мысль много-много раз. Не орать толпой вслед за Лещенко:

Этот День Победы

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах...

А тихо говорить этот текст. Про себя. Вдумчиво. Пока не дойдет. А то радость я каждый год вижу. А слезы на глазах намного реже.

Принести цветы, пусть даже и к памятнику, я понимаю. Пройтись "Бессмертным полком" - красиво и торжественно. Собраться дома, вспомнить предков, послушать истории бабушек и дедушек - прекрасно. Зажечь свечку и еще раз проговорить про себя, почему война это плохо - да. Поучаствовать в благотворительной деятельности и помочь ветеранам - шикарно.

Но не заедать пиво шашлыками. Не устраивать громогласные концерты. Не наряжать, блин, детей в военную форму! Даже в отрыве от исторического контекста Латвии это выглядит отвратительно. И ни капли не ложится в формулу "Только б не было войны".

Вряд ли кто-то активно хочет отправить своего сына на войну. А вот нарядить в военную форму - пожалуйста. И никаких внутренних противоречий... ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Еще раз. Каждый празднует так, как хочет. И к тем людям, которые просто приходят к памятнику как к условному месту силы, чтобы возложить цветы - у меня нет никаких вопросов и претензий. Но из года в год я в парке Победы наблюдаю слишком много "повторителей" и "наберлинщиков".

А концерты и разнообразные военные костюмы на людях, которые войну видели разве только на картинках, и вовсе превращают торжественный день в маскарад.

9 мая 2022 года

Но написанный выше текст - это мое лично субъективное мнение относительно 9 мая в целом. Мне кажется достаточно логичным, что 9 мая конкретно этого года играет особыми красками.

Даже если вынести за скобки отдельных маргиналов, которые несут на 9 мая флаги России (а у отдельных умников я видел флаги ДНР и ЛНР), сложно отрицать связь этой даты с Россией.

Причем именно с Россией.

Потому что в СССР парад 9 мая проходил четыре раза: в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах. А вот начиная с 1995 года парад проходил каждый год.

То есть в этом году будет 28-й Парад Победы, прошедший в России.

Добавим, что мероприятия 9 мая в Латвии проходили на русском языке, их посещали официальные представители Российской Федерации (в первую очередь посол). На концертах выступали российские артисты.

Я сейчас не про политическую подоплеку, а про то, что как ни крути, но 9 мая плотно ассоциируется именно с Россией. И то, что Россия делает сейчас, очень сильно ударило по всему, связанному с этой страной. В том числе и по 9 мая.

Как вам кажется, насколько искренне будут звучать фразы про "Лишь бы не было войны"? А как теперь слышится строчка "Нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим"? Нет, песня прекрасная и на самом деле антивоенная. Но чертов контекст и актуальщина все портят.

А украинским беженцам, особенно детям, которые днями и неделями прятались под обстрелами, будет очень классно услышать салюты ночью?

Так что с этим решением правительства я согласен полностью. Черт с ним, с 9 мая следующих лет, давайте разговаривать и дискутировать. Но в этом году запрет на массовые мероприятия и пиротехнику мне кажется крайне логичным решением.

Тем более что никто не запрещает возложить цветы на кладбищах или памятных мемориалах. Собраться семьей или маленькой компанией. Съездить к ветеранам. Посмотреть хорошие фильмы, где война показывается войной, а не веселой пострелушкой (в этих фильмах ничего плохого нет до тех пор, пока зрители понимают, что это выдумка, а в жизни война... ну вы поняли).

И, может быть, именно 9 мая 2022 года станет поворотной точкой, когда день памяти снова станет именно днем памяти. И перестанет быть поводом побухать и поорать песни.

А вот памятник сносить не надо. Лучше и правда организуйте там выставку или музей. Обещаю, что приду.