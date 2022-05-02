Фото ⟩ Хаматова и Дапкунайте встретились в Юрмале

Как отметили авторы публикации под фото, Чулпан Хаматову можно легко узнать по огромной сумке.

Как известно, Хаматова и Дапкунайте хорошо ладят.

В мае этого года в театре "Дайлес" состоится спектакль "В одиночестве хлопковых полей" с участием российско-литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте и американского актера Джона Малковича.

Напомним, Чулпан Хаматова сейчас находится в Латвии. В Риге она дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой. Актриса откровенно призналась, что не поддерживает военные действия на территории Украины. Она поняла, что не может жить во лжи, а потому приняла решение забрать детей и уехать из России.

Кроме того, Чулпан Хаматова приняла участие в митинге "Русские Латвии против войны".