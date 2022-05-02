В Риге пройдёт боксёрское шоу LNK Fight Night 20

В этот вечер на ринг выйдут такие спортсмены, как Томс Лимбенс, Элвис Вейсбергс, Францис Розенталс, Марцис Грундулис, Ральфс Вилцанс и многие другие представители латвийского бокса.

Легковес Артём Рамлав выступит против опытного боксёра из Танзании Исы Нампепечи (Issa Nampepeche).

Популярный латвийский боец смешанных единоборств (ММА) Даник Весненок впервые попробует себя на боксёрском ринге в дебютном бою против литовского боксёра Дейвидаса Дунаускаса.

Между латвийцами Эмилсом Шписом и Иваном Левицким состоится матч-реванш за пояс чемпиона Латвии.

Главным боем вечера станет поединок в тяжёлом весе между рижанином Миланом Волковым и уроженцем Сабиле Кристапом Зутисом.

Билеты на боксёрское шоу LNK Fight Night 20 доступны во всех кассах Biļešu Serviss.