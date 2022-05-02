Галерея ⟩ В парке Победы открылась фотовыставка о войне в Украине

До 15 мая на выставке можно будет увидеть суровые будни войны в Украине. На площади Победы установлено 16 стендов с крупноформатными фотографиями и информацией о войне в Украине. Все фотографии тщательно отобраны и приобретены у международных информационных агентств в Европе.

"Мы были уверены, что это больше никогда не повторится. Но прошло уже два месяца после шокирующего утра 24 февраля. Каждый день начинается с вопроса: "Киев еще держится?" Держится. И будет держаться. Однако города-порта Мариуполь больше не существует. Захватчики разрушили его до основания, чем обрекли сотни тысяч людей на разруху, голод и регулярные обстрелы, потому что защитники города отказались сдаваться. Действительно, Украина не готова сдаться оккупантам, хотя потери огромны, а ужасы, пережитые людьми, трудно описать", - пишет в аннотации к выставке журналист Ингвилде Залите.

Выставка основана на инициативе граждан Латвии "Создать фотовыставку в Парке Победы о разрушениях войны в Украине" на платформе ManaBalss.lv. Ее организует Рижское самоуправление, а курирует фотограф Илмар Знотиньш.

"Живя в Риге, в тишине и покое, трудно поверить, что жестоко уничтожается гордый, свободолюбивый народ, а большая европейская страна методично превращается в руины. Мы восхищаемся мужеством и стойкостью украинского народа. И надеемся, что эти преступления против человечества будут наказаны", - добавляет Залите.