За последние три дня выявлено 713 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших 4 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6 были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 385,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 7288 лабораторных тестов на Covid-19, 9,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 206 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 507 были вакцинированы.

С начала пандемии умерли 5770 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 822 726 жителей Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19, находящихся на лечении в больницах Латвии, уменьшилось с 305 до 245 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За несколько последних суток госпитализировано 20 пациентов с коронавирусом, выписаны 30 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 91 пациент, из них у 83 среднетяжелое течение заболевания, состояние восьми человек - тяжелое.