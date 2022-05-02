За последние три дня выявлено 713 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:
- четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;
- пять человек в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек в возрасте от 90 до 99 лет.
Из умерших 4 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6 были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 385,2 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 7288 лабораторных тестов на Covid-19, 9,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 206 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 507 были вакцинированы.
С начала пандемии умерли 5770 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 822 726 жителей Латвии.
Количество пациентов с Covid-19, находящихся на лечении в больницах Латвии, уменьшилось с 305 до 245 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За несколько последних суток госпитализировано 20 пациентов с коронавирусом, выписаны 30 человек.
С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 91 пациент, из них у 83 среднетяжелое течение заболевания, состояние восьми человек - тяжелое.
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