Пн, 2.05.2022
Как бы ни было трудно в это поверить, приходится делать вывод, что Россия начала кровопролитную, жестокую войну. Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"
Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"

За последние три дня выявлено 713 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек
Число пациентов уменьшилось до 245

Анализы на Covid-19. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За последние трое суток в Латвии зарегистрировано 713 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:

  • четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • пять человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших 4 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6 были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 385,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 7288 лабораторных тестов на Covid-19, 9,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 206 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 507 были вакцинированы.

С начала пандемии умерли 5770 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 822 726 жителей Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19, находящихся на лечении в больницах Латвии, уменьшилось с 305 до 245 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За несколько последних суток госпитализировано 20 пациентов с коронавирусом, выписаны 30 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находится 91 пациент, из них у 83 среднетяжелое течение заболевания, состояние восьми человек - тяжелое.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back