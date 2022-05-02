Видео ⟩ Украина заявила о потоплении двух патрульных кораблей РФ у острова Змеиный
Украинские беспилотники потопили два российских патрульных катера в Черном море у острова Змеиный, сообщило в понедельник, 2 мая, министерство обороны Украины.
Украинские беспилотники потопили два российских патрульных катера в Черном море у острова Змеиный, сообщило в понедельник, 2 мая, министерство обороны Украины.
"Сегодня утром на рассвете уничтожены два российских катера класса "Раптор"", - сообщило министерство в социальных сетях.
Публикация была дополнена зернистой черно-белой видеозаписью с воздуха взрыва на небольшом военном корабле.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал, что в атаке использовались турецкие беспилотные летательные аппараты "Байрактар".
Патрульные корабли класса "Раптор" обычно несут до трех членов экипажа и могут перевозить до 20 солдат. Обычно суда оснащены автоматами и используются для разведывательных или десантных операций.
Остров Змеиный стал символом сопротивления Украины российскому вторжению после того, как в первые дни войны мир облетела радиозапись, в которой украинские солдаты решительно отвергли требование российского военного корабля о капитуляции.
Военный корабль "Москва", которому защитники острова отказались сдаваться, затонул в Черном море в середине апреля. Москва настаивает на том, что корабль затонул из-за пожара и взрыва на борту, но Украина утверждает, что затопила флагман в результате точных попаданий украинских ракет.
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