Пн, 2.05.2022
Весна - это момент, когда можно начинать ждать следующего отопительного сезона с осознанием того, что появится возможность сэкономить и платить меньше. Нормунд Талцис, председатель правления Rīgas siltums
Нормунд Талцис, председатель правления Rīgas siltums

Видео ⟩ Украина заявила о потоплении двух патрульных кораблей РФ у острова Змеиный

Война в Украине. Момент взрыва одного из российских катеров типа "Раптор" ФОТО: скриншот из видео, t.me/meduzalive

Украинские беспилотники потопили два российских патрульных катера в Черном море у острова Змеиный, сообщило в понедельник, 2 мая, министерство обороны Украины.

"Сегодня утром на рассвете уничтожены два российских катера класса "Раптор"", - сообщило министерство в социальных сетях.

Публикация была дополнена зернистой черно-белой видеозаписью с воздуха взрыва на небольшом военном корабле.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал, что в атаке использовались турецкие беспилотные летательные аппараты "Байрактар".

Патрульные корабли класса "Раптор" обычно несут до трех членов экипажа и могут перевозить до 20 солдат. Обычно суда оснащены автоматами и используются для разведывательных или десантных операций.

Остров Змеиный стал символом сопротивления Украины российскому вторжению после того, как в первые дни войны мир облетела радиозапись, в которой украинские солдаты решительно отвергли требование российского военного корабля о капитуляции.

Военный корабль "Москва", которому защитники острова отказались сдаваться, затонул в Черном море в середине апреля. Москва настаивает на том, что корабль затонул из-за пожара и взрыва на борту, но Украина утверждает, что затопила флагман в результате точных попаданий украинских ракет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back