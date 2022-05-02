Пн, 2.05.2022
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Нил Ушаков, лидер партии "Согласие"

Видео ⟩ "Боялась, что бункер не выдержит". Первые эвакуации с комплекса "Азовсталь" в Мариуполе

ФОТО: Reuters/ScanPix

С территории металлургического комбината "Азовсталь" в осажденном российскими войсками Мариуполе, эвакуированы мирные жители.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Twitter, что в подконтрольные Украине районы эвакуированы около 100 мирных жителей. Россия сообщает о 80 людях, которые были доставлены в село, оккупированное российскими войсками.

На видео, опубликованном батальоном "Азов", видно, как мирные жители, в основном женщины и дети, идут к автобусу по руинам разрушенного завода.

Видео: Эвакуация с "Азовстали"

Однако, по словам представителя Национальной гвардии Украины, в бомбоубежищах комплекса остаются еще несколько сотен мирных жителей, в том числе дети. Для вывоза всех мирных жителей потребуется как минимум еще две эвакуации.

Женщина с шестимесячным ребенком рассказывает, что со своим ребенком провела на заводе два месяца. Пожилая женщина рассказала, что начала заканчиваться еда.

"Вы просто не можете себе представить, через что мы прошли - какой это был ужас", - рассказала Reuters одна из эвакуированных женщин, попавшая на территорию, контролируемую российскими военными.

"Я боялась, что бункер не выдержит - я ужасно боялась, - говорит 37-летняя Наталья Усманова. - Когда бункер начал трястись, я была в истерике. Мой муж может это подтвердить".

"Мы так давно не видели солнца", - добавляет она.

Украинские официальные лица говорят, что атаки российских войск на завод после короткой передышки в воскресенье, 1 мая, возобновились.

Комплекс "Азовсталь" представляет собой крупный промышленный район, под которым проложена сеть подземных тоннелей и бункеров, поэтому российским войскам до сих пор не удалось его занять.

Галерея: Эвакуация с "Азовстали"

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