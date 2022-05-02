Видео ⟩ "Боялась, что бункер не выдержит". Первые эвакуации с комплекса "Азовсталь" в Мариуполе

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Twitter, что в подконтрольные Украине районы эвакуированы около 100 мирных жителей. Россия сообщает о 80 людях, которые были доставлены в село, оккупированное российскими войсками.

На видео, опубликованном батальоном "Азов", видно, как мирные жители, в основном женщины и дети, идут к автобусу по руинам разрушенного завода.

Видео: Эвакуация с "Азовстали"

Однако, по словам представителя Национальной гвардии Украины, в бомбоубежищах комплекса остаются еще несколько сотен мирных жителей, в том числе дети. Для вывоза всех мирных жителей потребуется как минимум еще две эвакуации.

Женщина с шестимесячным ребенком рассказывает, что со своим ребенком провела на заводе два месяца. Пожилая женщина рассказала, что начала заканчиваться еда.

"Вы просто не можете себе представить, через что мы прошли - какой это был ужас", - рассказала Reuters одна из эвакуированных женщин, попавшая на территорию, контролируемую российскими военными.

"Я боялась, что бункер не выдержит - я ужасно боялась, - говорит 37-летняя Наталья Усманова. - Когда бункер начал трястись, я была в истерике. Мой муж может это подтвердить".

"Мы так давно не видели солнца", - добавляет она.

Украинские официальные лица говорят, что атаки российских войск на завод после короткой передышки в воскресенье, 1 мая, возобновились.

Комплекс "Азовсталь" представляет собой крупный промышленный район, под которым проложена сеть подземных тоннелей и бункеров, поэтому российским войскам до сих пор не удалось его занять.

Галерея: Эвакуация с "Азовстали"