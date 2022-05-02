На должность главы KNAB повторно выбран Екаб Страуме

Конкурсная комиссия признала Страуме победителем единогласно.

Страуме возглавил KNAB в июне 2017 года, выиграв предыдущий конкурс на эту должность. Ранее Страуме более 16 лет работал в Службе военной разведки и безопасности (MIDD), в том числе десять лет в должности начальника управления, а до этого - в управлении Государственной полиции по борьбе с организованной преступностью.

Выполняя служебные обязанности, Страуме участвовал в международных миссиях, а также представлял Латвию и СВРБ в учреждениях НАТО. Страуме окончил Латвийскую полицейскую академию, получив степень магистра и квалификацию юриста.

Конкурс проходил в два тура. В первом туре конкурсная комиссия должна была оценить представленные документы, соответствие заявителей обязательным требованиям, а также заключение Бюро по защите Сатверсме о соответствии претендентов требованиям закона для получения специального разрешения на доступ к государственной тайне.

В соответствии с положением о конкурсе во втором туре претенденты в ходе переговоров представили комиссии свое видение будущего развития и приоритетов БПБК. В ходе этого тура комиссия оценивала управленческие компетенции претендентов. Во второй тур конкурса прошел только один из претендентов.

С целью подробного разъяснения хода и результатов конкурса, а также ознакомления с видением Страуме будущего развития KNAB директор Государственной канцелярии, глава отборочной комиссии Янис Цитсковскис и Страуме в понедельник в 15:30 дадут интервью СМИ.

Решение об утверждении Екаба Страуме на посту на второй срок еще предстоит принять правительству и Сейму.

Комиссию по оценке претендентов возглавлял Цитсковскис, в ее состав вошли генеральный прокурор Юрис Стуканс, директор Бюро по защите Сатверсме Эгил Звиедрис и глава Службы государственной безопасности Нормунд Межвиетс. Также в отборе претендентов на правах советника участвовало не более трех уполномоченных представителей общественно-консультативного совета.