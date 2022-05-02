Пока нет конкретного предложения по переименованию памятника в парке Победы

На текущий момент совет не выбрал конкретного предложения о том, как переименовать памятник в парке Победы. Следующее заседание совета еще не созвано.

Как сообщила Шмите, поступило несколько предложений. "Совет не может давать названия памятникам или менять их, это делают депутаты. На основании заявлений жителей совет по памятникам согласился с тем, что памятнику в парке Победы следует дать другое название, но конкретного решения или предложения пока нет", - сказала Шмите.

Как сообщалось, совет по памятникам Рижской думы в пятницу поддержал переименование памятника в парке Победы.

Совет по памятникам, в который входят депутаты думы и эксперты разных областей, почти четыре часа обсуждал этот вопрос. Пока неясно, каким может быть новое название памятника. Было принято решение провести юридические консультации и уточнить новое название до следующего заседания.