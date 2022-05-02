Впервые с конца марта в Латвию поступает российский природный газ

Природный газ подавался в Латвию через соединение также в воскресенье, 1 мая, и в понедельник, 2 мая.

Утвержденные в субботу номинации и выделения составили 104 000 киловатт-часов (кВтч), в воскресенье - 3,2 гигаватт-часа (ГВтч), а номинации, утвержденные в понедельник, составили 3,2 миллиона ГВтч, в то время как информация о выделениях пока недоступна.

Это небольшое количество природного газа по сравнению с тем, что шло по подключению в последний раз, когда оно было активно, - 31 марта этого года. Во второй половине марта мощность утвержденных номинаций и выделений варьировалась от 24 ГВтч до 55 ГВтч в сутки.

В Conexus пояснили, что компания как оператор единой системы передачи и хранения обеспечивает инфраструктуру для транспортировки и хранения газа, которая является собственностью трейдера. Согласно действующим законам и нормативным актам, поставки природного газа из России в настоящее время не запрещены, и торговцы вольны выбирать источники импорта газа.

Conexus также отмечает, что с 1 мая к Балтийскому региону присоединился еще один альтернативный маршрут поставок природного газа - соединение Литвы с Польшей, или GIPL. Оно расширяет возможности поставок газа в Балтийский регион за счет присоединения Клайпедского терминала и финско-эстонского интерконнектора Balticconnector.

Как сообщалось, Сейм на прошлой неделе поддержал поправки о запрете на поставки российского природного газа. Пока не ясно, когда это ограничение вступит в силу, но, по информации правительства, это может быть сделано со следующего года. Ожидается, что дата вступления в силу будет обсуждаться в окончательном чтении поправок.

Кроме того сообщалось, что "Газпром" прекращает поставки газа в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались платить за газ в рублях. Тем временем Венгрия публично заявила, что готова платить за российский газ в рублях.