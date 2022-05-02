Названа дата реванша между Усиком и Джошуа
Известный промоутер Боб Арум назвал дату реванша между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Известный промоутер Боб Арум назвал дату реванша между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
"Бой пройдёт 25 июля. Это работа Эдди Хирна. Я уверен, это будет очень хороший поединок. Нет сомнений, что Хирн сможет организовать его там, где захочет. Честно говоря, похоже на то, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа", цитирует 90-летнего Арума FightHype.com.
Напомним, первый бой Усика с Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года. Украинец одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Усик вернулся на родину и вступил в территориальную оборону Киева. В конце марта боксёр получил разрешение покинуть Украину, чтобы начать подготовку к бою против британца Энтони Джошуа.
В активе 35-летнего Александра Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. 32-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 - нокаутом) и потерпел два поражения в карьере.
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