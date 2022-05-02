Названа дата реванша между Усиком и Джошуа

"Бой пройдёт 25 июля. Это работа Эдди Хирна. Я уверен, это будет очень хороший поединок. Нет сомнений, что Хирн сможет организовать его там, где захочет. Честно говоря, похоже на то, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа", цитирует 90-летнего Арума FightHype.com.

Напомним, первый бой Усика с Джошуа состоялся 25 сентября 2021 года. Украинец одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Усик вернулся на родину и вступил в территориальную оборону Киева. В конце марта боксёр получил разрешение покинуть Украину, чтобы начать подготовку к бою против британца Энтони Джошуа.

В активе 35-летнего Александра Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. 32-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 - нокаутом) и потерпел два поражения в карьере.