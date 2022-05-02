Коалиция концептуально договорилась с июля разрешить продажу топлива без биодобавки

Такая возможность будет предоставлена торговцам в течение определенного периода времени – с 1 июля текущего года до конца 2023 года.

Индриксоне заявила, что может снизить цену на топливо на 12-14 центов за литр.

При этом топливо сможет по-прежнему продаваться и с биодобавками.

Чтобы реализовать эти измерения, необходим четкий ответ Еврокомиссии о возможности временной приостановки соблюдения экологических требований в этом вопросе.

По мнению парламентского секретаря, такая поддержка поможет обществу в условиях всеобщей инфляции.

Требование смешивать биотопливо с дизельным топливом, что удорожает топливо, вступило в силу 1 апреля этого года.