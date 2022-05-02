Украина сегодня: с "Азовстали" эвакуируют жителей, а латвийцев призывают покинуть Приднестровье

Президенты Турции и Бразилии Реджеп Тайип Эрдоган и Жаир Болсонару готовы отправиться в Москву, чтобы внести свой вклад в прекращение войны в Украине, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Депутаты Европарламента на предстоящем пленарном заседании оценят влияние войны в Украине на транспортный сектор Европейского союза (ЕС) и потребуют от России вернуть украденные самолеты.

Россия не спешит заканчивать "военную спецоперацию" в Украине к 9 мая или другой дате, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", - сказал Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset. Он добавил, что "в Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое".

Российского посла в Израиле вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и Зеленском итальянскому телевидению. Ведущий итальянского телеканала Mediaset задал Лаврову вопрос, как обвинения украинских властей в нацизме вяжутся с тем, что глава страны Владимир Зеленский - еврей. В ответ Лавров сказал: "Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят". Цитата приведена по расшифровке интервью на сайте МИД России. Слова Лаврова вызвали в Израиле скандал.

В связи с военной агрессией России в Украине и действиями вооруженных сил вблизи молдавской границы Министерство иностранных дел (МИД) призывает жителей Латвии не выезжать в Приднестровский регион, а находящихся там латвийцев - покинуть его.

Украинские беспилотники потопили два российских патрульных катера в Черном море у острова Змеиный, сообщило в понедельник, 2 мая, Министерство обороны Украины.

С территории металлургического комбината "Азовсталь" в осажденном российскими войсками Мариуполе эвакуированы мирные жители. Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Twitter, что в подконтрольные Украине районы эвакуировано около 100 мирных жителей. Россия сообщает о 80 жителях, которые были доставлены в село, оккупированное российскими войсками. Русская служба BBC сообщает, что сегодня, 2 мая, колонна из "более чем ста человек, эвакуированных с территории завода Азовсталь и из близлежащих домов" следуют в сторону Запорожья.

Генпрокурор Украины назвала имя росгвардейца, подозреваемого в убийстве жителей Бучи, пишет "Медуза". Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в совершении убийств мирных жителей в Буче подозревается человек по имени Сергей Колоцей - как утверждается, командир подразделения Росгвардии из Ульяновской области. В конце апреля Венедиктова назвала имена 10 российских военнослужащих, подозреваемых в преступлениях в Буче, но Сергея Колоцея среди них не было. По версии следствия, именно Колоцей убил людей, тела которых со связанными руками попали на самые известные фотографии погибших в Буче. Независимого подтверждения этих данных пока нет.