ВИДЕО ⟩ Гутковскис забил гол в финале Кубка Польши и завоевал трофей второй год подряд

В финальном поединке, который состоялся в Варшаве, "Ракув" обыграл "Лех" со счётом 3:1.

Гутковскис открыл счёт в матче уже на 6-й минуте, когда получил передачу от Деяна Сореску, вошёл в штрафную площадь и правой ногой отправил мяч в дальний угол ворот "Леха".

OUVERTURE DU SCORE DU RAKOW CZESTOCHOWA! GUTKOVSKIS COMME A LA PARADE! pic.twitter.com/YUfC8f0Ugc — 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮 & 𝗡𝗼𝘇𝗻𝗮 🇵🇱 (@FootPolak) May 2, 2022

Нападающий сборной Латвии был активен не только в атаке, но и в защите - на 25-й минуте Гутковскис спас свою команду, выбив мяч головой с линии ворот.

"Ракув" удвоил своё преимущество на 36-й минуте благодаря голу Матеуша Вдовяка. На 52-й минуте Жуан Амарал один мяч отыграл, но последнее слово осталось за футболистами из Ченстоховы - на 77-й минуте Иви Лопес установил окончательный счёт в матче.

В этом сезоне Гутковскис отметился тремя забитыми мячами в Кубке Польши, а в прошлом году латвийский нападающий с пятью забитыми голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Отметим, что "Ракув" и "Лех" также являются главными претендетами на чемпионство Польши. За три тура до конца чемпионата команды с 65 очками занимают первое и второе места соответственно.