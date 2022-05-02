Пн, 2.05.2022
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Билл Гейтс

Видео ⟩ Между беженкой из Украины и пенсионеркой произошел конфликт: полиция начала проверку

ФОТО: LETA

Государственная полиция начала ведомственную проверку конфликта между латвийской пенсионеркой и украинской беженкой, который произошел в Риге, пишет LETA.

После информации, опубликованной в СМИ, Госполиция начала ведомственную проверку с целью выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает Госполиция в Twitter.

В соцсетях утверждается, что в Риге к украинской беженке с ребенком подошла пенсионерка и, узнав, что женщина из Украины, начала конфликт.

В соцсетях пишут, что женщина назвала украинцев "кончеными", а также сказала, что "русские никого не бомбят". 

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