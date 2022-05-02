Видео ⟩ Между беженкой из Украины и пенсионеркой произошел конфликт: полиция начала проверку

После информации, опубликованной в СМИ, Госполиция начала ведомственную проверку с целью выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает Госполиция в Twitter.

В соцсетях утверждается, что в Риге к украинской беженке с ребенком подошла пенсионерка и, узнав, что женщина из Украины, начала конфликт.

В соцсетях пишут, что женщина назвала украинцев "кончеными", а также сказала, что "русские никого не бомбят".

Labdien! Valsts policijas Rīgas Brasas iecirkņa policisti pēc plašsaziņas līdzekļos publicētās informācijas ir uzsākuši resorisko pārbaudi, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. — Valsts policija (@Valsts_policija) May 2, 2022