Видео ⟩ Между беженкой из Украины и пенсионеркой произошел конфликт: полиция начала проверку
Государственная полиция начала ведомственную проверку конфликта между латвийской пенсионеркой и украинской беженкой, который произошел в Риге, пишет LETA.
Государственная полиция начала ведомственную проверку конфликта между латвийской пенсионеркой и украинской беженкой, который произошел в Риге, пишет LETA.
После информации, опубликованной в СМИ, Госполиция начала ведомственную проверку с целью выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает Госполиция в Twitter.
В соцсетях утверждается, что в Риге к украинской беженке с ребенком подошла пенсионерка и, узнав, что женщина из Украины, начала конфликт.
В соцсетях пишут, что женщина назвала украинцев "кончеными", а также сказала, что "русские никого не бомбят".
Labdien! Valsts policijas Rīgas Brasas iecirkņa policisti pēc plašsaziņas līdzekļos publicētās informācijas ir uzsākuši resorisko pārbaudi, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.— Valsts policija (@Valsts_policija) May 2, 2022
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