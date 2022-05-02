Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погиб подросток

"К сожалению, есть погибшие и раненые", - сообщил он.

Начальник пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила украинским журналистам, что российская ракета попала в жилое здание в Одессе, пишет Русская служба BBC.

Погиб 15-летний подросток, еще одна несовершеннолетняя девушка попала в больницу.

Спикер главы Одесской областной войсковой администрации Сергей Братчук добавил, что после того, как потушат пожар, на месте будет работать следственная группа Национальной полиции.

#Одесса

ЕСТЬ ПРИЛЁТ



МНОГО ДЫМА



Оставайтесь в укрытии! pic.twitter.com/l0yi9jphyX — 💙💛 𝙑 𝙀 𝙍 𝘼 🇺🇦 (@1221w2112) May 2, 2022

В результате обстрела также была повреждена православная церковь, заявил изданию "Думская" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Ранее Россия нанесла ракетный удар по Одессе в канун православной Пасхи. Одна из ракет попала в жилой дом. Погибли восемь человек, в том числе трехмесячный ребенок.