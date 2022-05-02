Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погиб подросток

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: погиб подростокДополнено
Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что Россия нанесла новый ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы, пишет "Медуза".
Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что Россия нанесла новый ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы, пишет "Медуза".
"К сожалению, есть погибшие и раненые", - сообщил он.
Начальник пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила украинским журналистам, что российская ракета попала в жилое здание в Одессе, пишет Русская служба BBC.
Спикер главы Одесской областной войсковой администрации Сергей Братчук добавил, что после того, как потушат пожар, на месте будет работать следственная группа Национальной полиции.
#Одесса— 💙💛 𝙑 𝙀 𝙍 𝘼 🇺🇦 (@1221w2112) May 2, 2022
ЕСТЬ ПРИЛЁТ
МНОГО ДЫМА
Оставайтесь в укрытии! pic.twitter.com/l0yi9jphyX
В результате обстрела также была повреждена православная церковь, заявил изданию "Думская" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Ранее Россия нанесла ракетный удар по Одессе в канун православной Пасхи. Одна из ракет попала в жилой дом. Погибли восемь человек, в том числе трехмесячный ребенок.
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