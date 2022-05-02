Россия нанесла ракетный удар по Одессе: сообщается о погибших
Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что Россия нанесла новый ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы, пишет "Медуза".
Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что Россия нанесла новый ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы, пишет "Медуза".
"К сожалению, есть погибшие и раненые", - сообщил он. По неподтвержденным данным, погиб ребенок и пострадала 17-летняя девушка.
#Одесса— 💙💛 𝙑 𝙀 𝙍 𝘼 🇺🇦 (@1221w2112) May 2, 2022
ЕСТЬ ПРИЛЁТ
МНОГО ДЫМА
Оставайтесь в укрытии! pic.twitter.com/l0yi9jphyX
В результате обстрела повреждена православная церковь, заявил изданию "Думская" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Ранее Россия нанесла ракетный удар по Одессе в канун православной Пасхи. Одна из ракет попала в жилой дом. Погибли восемь человек, в том числе трехмесячный ребенок.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!