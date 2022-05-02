Пн, 2.05.2022
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Билл Гейтс

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: сообщается о погибших

ФОТО: AFP / Scanpix

Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что Россия нанесла новый ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы, пишет "Медуза".

"К сожалению, есть погибшие и раненые", - сообщил он. По неподтвержденным данным, погиб ребенок и пострадала 17-летняя девушка.

В результате обстрела повреждена православная церковь, заявил изданию "Думская" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Ранее Россия нанесла ракетный удар по Одессе в канун православной Пасхи. Одна из ракет попала в жилой дом. Погибли восемь человек, в том числе трехмесячный ребенок. 

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