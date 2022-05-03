Российские клубы в следующем сезоне не примут участия в еврокубках

Таким образом, команды Российской Премьер-Лиги (РПЛ) не сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в сезоне-2022/23.

В новом сезоне под эгидой УЕФА не выступят также мини-футбольные клубы из России, женская сборная России пропустит Евро-2022 (её заменит Португалия) и не сыграет в квалификации ЧМ-2023, а мужская сборная России отстранена от участия в Лиге наций.

Дисквалифицированы также молодёжная сборная России U-21, юношеские национальные команды (мужская и женская), а также мужская и женская сборные по мини-футболу.

Отметим, что мужская сборная России во втором по силе дивизионе в группе "В" должна была сыграть в одной группе с Исландией, Израилем и Албанией. Подопечные Валерия Карпина автоматически займут последнее место в квартете и вылетят в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

Кроме того, УЕФА отклонил заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, 28 февраля на фоне российского вторжения в Украину УЕФА и ФИФА объявили об отстранении российских команд от международных турниров. В результате московский "Спартак" лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, а сборная России лишилась возможности побороться за путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.