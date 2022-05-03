Вт, 3.05.2022
Как бы ни было трудно в это поверить, приходится делать вывод, что Россия начала кровопролитную, жестокую войну. Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"
Янис Урбанович, председатель парламентской фракции "Согласия"

Ронни О’Салливан снова стал чемпионом мира по снукеру, повторив легендарный рекорд

Ронни О’Салливан ФОТО: AFP/SCANPIX

Англичанин Ронни О’Салливан в очередной раз стал победителем чемпионата мира по снукеру.

В финальном поединке О’Салливан обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 18:13.

По ходу этого чемпионата мира О’Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).

Отметим, что О’Салливан стал семикратным чемпионом мира и повторил рекорд шотландца Стивена Хендри по количеству завоёванных титулов. Свой последний титул Хендри завоевал в 1999 году и уже завершил карьеру.

Ранее О’Салливан выигрывал чемпионаты мира в 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 и 2020 годах.

Кроме того, 46-летний О’Салливан стал самым возрастным победителем чемпионата мира по снукеру в истории. Ранее этот титул принадлежал Рэю Риардону, который в последний для себя, шестой раз выиграл первенство планеты в 1978 году, когда ему было 45 лет.

Чемпионат мира по снукеру проходил с 16 апреля по 2 мая в английском Шеффилде.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back