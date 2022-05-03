Ронни О’Салливан снова стал чемпионом мира по снукеру, повторив легендарный рекорд

В финальном поединке О’Салливан обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 18:13.

По ходу этого чемпионата мира О’Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).

Отметим, что О’Салливан стал семикратным чемпионом мира и повторил рекорд шотландца Стивена Хендри по количеству завоёванных титулов. Свой последний титул Хендри завоевал в 1999 году и уже завершил карьеру.

Ранее О’Салливан выигрывал чемпионаты мира в 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 и 2020 годах.

Кроме того, 46-летний О’Салливан стал самым возрастным победителем чемпионата мира по снукеру в истории. Ранее этот титул принадлежал Рэю Риардону, который в последний для себя, шестой раз выиграл первенство планеты в 1978 году, когда ему было 45 лет.

Чемпионат мира по снукеру проходил с 16 апреля по 2 мая в английском Шеффилде.