Россия утверждает, что вывела с территории Украины более миллиона человек

О выводе людей, называя это "эвакуацией из опасных районов", сообщили российские СМИ со ссылкой на начальника центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил РФ Михаила Мизинцева.

Власти Украины многократно сообщали о вынужденных депортациях своих граждан, в том числе детей без родителей, в Россию, особенно из Мариуполя и Изюма.

Украинцы сообщали о фильтрационных лагерях, в которых плохие условия содержания и осуществляется физическое насилие.

"За прошедшие сутки без участия властей Украины из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины на территорию Российской Федерации были эвакуированы 11 550 лиц, в том числе 1847 детей, а с начала специальной военной операции - 1 092 137 человек, из которых 196 356 - дети", - сказал Мизинцев.

Он также утверждает, что за прошедшие сутки были получены 103 просьбы от украинцев эвакуировать их в Россию - из так называемых ДНР и ЛНР, а также из оккупированных Россией районов в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Галерея: Эвакуация жителей из Мариуполя

"Всего в базе данных есть 2 754 241 такая просьба их 2133 жилых мест в Украине", - сказал Мизинцев.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.