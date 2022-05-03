Пентагон сообщил о низком боевом духе в российских вооруженных силах

"Мы по-прежнему наблюдаем минимальный, в лучшем случае, прогресс русских в Донбассе", - цитирует чиновника Русская служба ВВС.
Представитель министерства отметил, что россияне добились незначительных успехов к востоку от городов Изюм и Попасная, однако прогресс был "вялым и неравномерным".
По информации Пентагона, возможно, российские силы боятся риска и стараются избегать жертв среди своих солдат, отметил чиновник.
Он отметил, что украинская армия продолжает удерживать Харьков, несмотря на то, что город подвергается ударам российской авиации.
"Но за последние 24 - 48 часов украинцы проделали хорошую работу, оттеснив русских еще дальше, примерно на 40 км восточнее Харькова", - сказал он.
По информации Пентагона, с начала войны Россия выпустила по Украине 2125 ракет.
По словам представителя Минобороны США, Украина демонстрирует "хороший пример жесткого и грозного сопротивления".
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!