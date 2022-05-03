Пентагон сообщил о низком боевом духе в российских вооруженных силах

"Мы по-прежнему наблюдаем минимальный, в лучшем случае, прогресс русских в Донбассе", - цитирует чиновника Русская служба ВВС.

Представитель министерства отметил, что россияне добились незначительных успехов к востоку от городов Изюм и Попасная, однако прогресс был "вялым и неравномерным".

По информации Пентагона, возможно, российские силы боятся риска и стараются избегать жертв среди своих солдат, отметил чиновник.

Он отметил, что украинская армия продолжает удерживать Харьков, несмотря на то, что город подвергается ударам российской авиации.

Галерея: Война в Украине

"Но за последние 24 - 48 часов украинцы проделали хорошую работу, оттеснив русских еще дальше, примерно на 40 км восточнее Харькова", - сказал он.

По информации Пентагона, с начала войны Россия выпустила по Украине 2125 ракет.

По словам представителя Минобороны США, Украина демонстрирует "хороший пример жесткого и грозного сопротивления".

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.