Выявлено 384 новых случая Covid-19, скончались 7 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Из умерших 6 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1 был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 383,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4236 лабораторных теста на Covid-19, 9,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 113 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 271 был вакцинирован.

С начала пандемии умерли 5777 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 823 110 жителей Латвии.