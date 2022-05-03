Выявлено 384 новых случая Covid-19, скончались 7 человек
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 384 новых случая Covid-19, скончались 7 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 384 новых случая Covid-19, скончались 7 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:
Из умерших 6 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1 был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 383,7 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4236 лабораторных теста на Covid-19, 9,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 113 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 271 был вакцинирован.
С начала пандемии умерли 5777 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 823 110 жителей Латвии.
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