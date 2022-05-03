Фактомат ⟩ Обмануло ли Rīgas satiksme с реальным количеством автобусов, отправленных в Киев?

Непонимание и теории заговора вызвал пост в Facebook от 26 апреля, в котором было опубликовано видео с автобусами, направляющимися в Украину.

Автобусы Rīgas satiksme по пути в Киев ФОТО: Скриншот видео

"Наши 11 автобусов со всеми пожертвованными вещами направляются в Украину - к коллегам из киевского предприятия общественного транспорта "Київпастранс"," - сообщило Rīgas satiksme, добавившее к посту видео с колонной автобусов, направляющихся в Украину.

Пока одни выражали предприятию слова благодарности по поводу оказания помощи украинцам и желали удачи водителям, другие бросились считать автобусы.

"В очередной раз RS отмывает деньги - говорят и пишут - 11 автобусов, но запускают 6", "А где 11 автобусов на видео? Только 6, где остальные, что-то нечистое в этой акции, очередная афера Rīgas satiksme", "Где же еще 5, должно быть 11 бусов. Проданы по дороге?" - интересовались комментаторы.

"Остальные пять на запчасти. Сказали же, что будут запчасти", "Только 6, где остальные 5?", "Насчитал только шесть автобусов", "А где еще 5 пропали?", "Ну 6 уже дошли... так далеко", "Я только 6 насчитал, где остальные?" - это только некоторые комментарии к посту. Конечно, хватает и реплик, что необходимо помочь и собственным жителям: "Лучше бы помогли латвийским пенсионерам, детям, нуждающимся семьям (...), лучше бы сделали за эти деньги государственные дороги или хотя бы сняли автомобильный налог".

Комментарии по поводу отправленных в Киев автобусов ФОТО: Скриншот Facebook

Правы ли комментаторы, что в Киев на самом деле вместо обещанных 11 автобусов отправили только шесть? Они не правы. На видео, конечно, видно шесть автобусов, но автобусы были разделены на две колонны.

На этом видео запечатлена только одна колонна, что и стало причиной того, почему комментаторы стали распространять теории заговора об "отмывании денег", "афере" и "продаже" автобусов.

В Киев попали 11 автобусов. Дорогу автобусов до Киева запечатлели СМИ - например, на этом видео LTV засняло все 11 автобусов. Да и мэр Киева Виталий Кличко 30 апреля поделился в Facebook видео, на котором запечатлены подаренные Rīgas satiksme автобусы, уже добравшиеся до пункта назначения - Киева.

И директор "Київпастранс" Дмитрий Левченко у себя в Facebook поделился фотографиями полученных автобусов, а также выразил благодарность за этот подарок.

"Киеву были подарены 11 автобусов, и все они в колонне в сопровождении полиции были доставлены на границу Польши и Украины. В конвое на территории Латвии их сопровождала Госполиция, в Литве - литовская полиция, в Польше - соответственно, польская", - указала порталу TVNET представитель Rīgas satiksme Инесе Розите.

Она также указала, что сама была в поездке автобусов в Киев. На видео виден фрагмент, из-за которого у комментаторов возникли подозрения, что оно снято еще в Латвии. "Я сама была в этом месте и немного за Кекавским кольцом у автозаправочной станции ждала колонну автобусов и снимала", - рассказала Розите. Она отметила, что о том, что в Киев выехали все 11 автобусов, свидетельствуют несколько фотографий и видео, их путь зафиксировали и СМИ, создававшие фото- и видеорепортажи, а также другие присутствующие, которые были на месте мероприятия и следили за происходящим.

"Возможно, изначально недоразумение вызвало то, что автобусы выехали из Латвии в двух колоннах в сопровождении конвоя полиции с разницей буквально в одну минуту", - указала представитель предприятия.