Видео ⟩ Танцы на фоне руин: Эд Ширан записал песню с украинской группой

"Украинский текст песни 2Step - это моя личная история первого дня войны. Сирены оборвали не только наш с Еленой сон, но и сон миллионов украинцев в тот день. В мирную жизнь ворвалась война, которая длится месяцами, герои мы в ней, и мы в ней шоураннеры", - рассказывает солист "Антитiла" Тарас Тополя.

На YouTube-канале группы вышло и официальное музыкальное видео, идею которого предложил сам Тополя. Съемки клипа проходили в Киеве, Ирпене и Харьковской области, в том числе на фоне и внутри разрушенных войной зданий. Сам Тополя, который вместе с другими музыкантами служит в украинской теробороне, тоже принял участие в съемках. Ролик посвящен памяти режиссера Дмитрия Манифеста.

Все деньги от монетизации клипа пойдут в фонд гуманитарного благотворительного проекта Music Saves UA.

Видео: Ed Sheeran - 2step ft Antytila

По словам Тополи, английский музыкант сам предложил записать совместную песню. "Предложение от Эда поработать вместе - проявление именно той подлинной поддержки Украины, которую демонстрирует народ Великобритании в течение войны. Миллионы людей не только на словах, но конкретными поступками показывают, как это - по-настоящему стоять за свои принципы, демократию и свободу и подставлять свое плечо тем, кому оно действительно нужно. Казалось бы, просто песня, но насколько это символично", - поделился музыкант.

Также он рассказал, что студия звукозаписи, на которой группа привыкла записывать свои песни, оказалась под российской оккупацией, но благодаря помощи друзей песню удалось завершить.