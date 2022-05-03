Вт, 3.05.2022
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Нормунд Талцис, председатель правления Rīgas siltums

В понедельник в аварии в Земгале погиб человек

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

В понедельник в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии погиб один и пострадали еще 16 человек, в том числе два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего вчера было зарегистрировано 82 ДТП. Авария с погибшим произошла в Земгале.

Шесть пострадавших зафиксировано в Рижском регионе, семь - в Латгале, двое - в Земгале и один в Курземе.

В общей сложности за сутки было составлено 430 протоколов об административных нарушениях, в том числе 160 за превышение скорости, три - за агрессивное вождение и девять - за вождение в нетрезвом виде.

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