В понедельник в аварии в Земгале погиб человек

Всего вчера было зарегистрировано 82 ДТП. Авария с погибшим произошла в Земгале.

Шесть пострадавших зафиксировано в Рижском регионе, семь - в Латгале, двое - в Земгале и один в Курземе.

В общей сложности за сутки было составлено 430 протоколов об административных нарушениях, в том числе 160 за превышение скорости, три - за агрессивное вождение и девять - за вождение в нетрезвом виде.