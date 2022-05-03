В Подмосковье загорелся склад с полиграфической продукцией
В ночь на вторник, 3 мая, в Подмосковье в городском округе Богородский произошел пожар на складе с учебниками и прочему полиграфической продукцией, сообщает DW о ссылкой на МЧС России.
В ночь на вторник, 3 мая, в Подмосковье в городском округе Богородский произошел пожар на складе с учебниками и прочему полиграфической продукцией, сообщает DW о ссылкой на МЧС России.
По информации СМИ, склад расположен на территории производственно-складского комплекса на Кудиновском шоссе. Площадь возгорания составила 33 800 квадратных метров, конструкции здания частично обрушились. Пожару присвоили третий ранг из пяти возможных.
По информации МЧС, к тушению были привлечены более 100 пожарных и 37 единиц спецтехники.
Причины возгорания пока неизвестны.
Напомним, с начала войны России против Украины в разных регионах РФ регулярно возникают пожары на складах, на предприятиях и в учреждениях.
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