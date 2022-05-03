Отменяется требование ковид-сертификата для работников сферы образования

Это означает, что занятым в сфере образования для выполнения рабочих обязанностей больше не понадобятся сертификаты Covid-19.

Поправки также предусматривают, что лица, получающие образование в учреждениях общего, в том числе специального или профессионального образования, с 1 июня смогут быть трудоустроены в отрасли образования или в сфере оказания услуг по уходу за детьми в период летних каникул без сертификата о вакцинации и перенесенном заболевании.

В настоящее время действуют требования, согласно которым педагоги, административные и другие работники образования, непосредственно контактирующие с детьми, должны иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом работодатель вправе оценить риск заражения каждого работника и возможный риск для здоровья других людей и определить работы, для выполнения которых не требуется сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Работникам, вступающим в контакт с обучаемыми по общеобразовательным программам, которые реализуются в форме дистанционного обучения, также требуется сертификат.

Как сообщалось ранее, более 1000 человек подписали открытое письмо Министерству образования и науки против требования о наличии сертификатов Covid-19 для работников сферы образования.

Среди подписавшихся более 200 педагогов и 40 руководителей образовательных учреждений. Авторы письма считают, что Латвия должна последовать примеру Литвы и Эстонии и отменить "раскалывающие общество" ограничения.

Представители Латвийского профсоюза работников образования и науки, в свою очередь, запросили экспертное обоснование требований Covid-19 к работникам сферы образования в новом учебном году, указав, что политики неспособны аргументированно обосновать условия очной работы в новом учебном году.

Видео: Пресс-конференция после заседания правительства