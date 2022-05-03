Видео ⟩ Впечатляющий полет Opel на Южном мосту

Впечатляющую аварию заснял видеорегистратор одного из автомобилей. Как видно на видео, Opel сумел перелететь через газон и упасть на проезжую часть Южного моста.

Янис, на глазах которого произошло ДТП, рассказал передаче Degpunktā телеканала TV3: "Вылетел прямо перед нами. Выглядело как в фильме. Видел, как пострадавший перелетел с одной стороны шоссе на другую. Я пытался успокоить людей. Он сразу же выбежал из машины за собакой, что меня шокировало".

Нужно сказать, что собаку, убежавшую в направлении Валдлаучи, сначала найти не удалось, а водитель Opel вернулся к своей машине, где ему оказали первую медицинскую помощь.

ФОТО: Скриншот видео

"Как только он вернулся, люди пытались его успокоить. По его словам, он уже ехал по Южному мосту в направлении центра, но эвакуатор выскочил слишком резко и зацепил его с собой", - рассказал Янис.

Однако предоставленная водителем эвакуатора информация значительно отличается. А если учесть и видео с регистратора, то можно сделать вывод, что аварию могла спровоцировать спешка водителя Opel. В частности, на видео видно, как Opel с крайней полосы перестраивается в левую, фактически пытаясь пролезть между двумя автомобилями. Дальнейшие же маневры водителя мешает исследовать дорожная инфраструктура.

По информации медиков, пострадавший в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу для проведения дополнительных анализов. Другие вовлеченные в аварию, в частности, водитель и пассажир эвакуатора, травм не получили. Собаку пострадавшего мужчины позднее нашли его родственники. Животное живо и здорово.

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