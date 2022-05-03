Вт, 3.05.2022
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

В Даугавпилсе не подано ни одной заявки на мероприятия 9 мая

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В Даугавпилсскую думу не подано ни одной заявки на организацию мероприятий 9 мая, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Как сообщалось, Сейм специальным законом в этом году объявил 9 мая днем памяти жертв войны на Украине.

В этот день государственные учреждения и самоуправления не должны организовывать массовые развлечения и праздничные мероприятия, а также не будут выдавать разрешения на проведение массовых мероприятий, кроме случаев, когда вид и цель собрания, шествия или пикета соответствуют характеру указанного дня.

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