В Даугавпилсе не подано ни одной заявки на мероприятия 9 мая
В Даугавпилсскую думу не подано ни одной заявки на организацию мероприятий 9 мая, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
В Даугавпилсскую думу не подано ни одной заявки на организацию мероприятий 9 мая, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Как сообщалось, Сейм специальным законом в этом году объявил 9 мая днем памяти жертв войны на Украине.
В этот день государственные учреждения и самоуправления не должны организовывать массовые развлечения и праздничные мероприятия, а также не будут выдавать разрешения на проведение массовых мероприятий, кроме случаев, когда вид и цель собрания, шествия или пикета соответствуют характеру указанного дня.
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