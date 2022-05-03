В Даугавпилсе не подано ни одной заявки на мероприятия 9 мая

Как сообщалось, Сейм специальным законом в этом году объявил 9 мая днем памяти жертв войны на Украине.

В этот день государственные учреждения и самоуправления не должны организовывать массовые развлечения и праздничные мероприятия, а также не будут выдавать разрешения на проведение массовых мероприятий, кроме случаев, когда вид и цель собрания, шествия или пикета соответствуют характеру указанного дня.