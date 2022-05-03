Украинский военный корреспондент: Российские войска начали штурм "Азовстали"

По его словам, эту информацию подтвердил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

По словам Цаплиенко, перед штурмом россияне бомбили территорию несколько часов подряд, в результате чего на заводе возник сильный пожар, который видно со всего города.

В Министерстве обороны подтвердили информацию о том, что удары по "Азовстали" возобновились.

Там объяснили это тем, что украинские военные и бойцы "Азова" воспользовались режимом тишины на "Азовстали" и вышли на огневые позиции.

"Подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", - утверждают в военном ведомстве.

Мэр Мариуполя: на "Азовстали" остается более 200 мирных жителей

На территории завода "Азовсталь" остается более 200 мирных жителей, сообщил агентству Reuters мэр города Вадим Бойченко.

В понедельник оттуда было эвакуировано несколько сотен мирных жителей, отмечает Русская служба ВВС.

Мэр Мариуполя утверждает, что в городе до сих пор остается около 100 тысяч мирных жителей.

Накануне вечером было объявлено, что ООН и Красный Крест надеются 3 мая продолжить эвакуацию мирных жителей из Мариуполя.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.