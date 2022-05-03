Украинский военный корреспондент: Российские войска начали штурм "Азовстали"
Российские войска начали штурм завода "Азовсталь", сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.
Российские войска начали штурм завода "Азовсталь", сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.
По его словам, эту информацию подтвердил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.
По словам Цаплиенко, перед штурмом россияне бомбили территорию несколько часов подряд, в результате чего на заводе возник сильный пожар, который видно со всего города.
Там объяснили это тем, что украинские военные и бойцы "Азова" воспользовались режимом тишины на "Азовстали" и вышли на огневые позиции.
"Подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции", - утверждают в военном ведомстве.
Мэр Мариуполя: на "Азовстали" остается более 200 мирных жителей
На территории завода "Азовсталь" остается более 200 мирных жителей, сообщил агентству Reuters мэр города Вадим Бойченко.
В понедельник оттуда было эвакуировано несколько сотен мирных жителей, отмечает Русская служба ВВС.
Мэр Мариуполя утверждает, что в городе до сих пор остается около 100 тысяч мирных жителей.
Накануне вечером было объявлено, что ООН и Красный Крест надеются 3 мая продолжить эвакуацию мирных жителей из Мариуполя.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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