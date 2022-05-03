Украина сегодня: штурм "Азовстали", высказывания Лаврова, помощь Латвии

Российские войска начали штурм завода "Азовсталь". Эту информацию подтвердил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь. В Минобороны России также подтвердили, что бои в районе комбината возобновились.

США продолжают предоставлять разведданные про войну в Украине. На телеканале CNN со ссылкой на западных чиновников заявили, что президент России Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине, что, в свою очередь, позволит объявить мобилизацию.

Кроме того высокопоставленный чиновник Минобороны США утверждает, что российские вооруженные силы в Донбассе страдают от плохого командования и управления, низкого боевого духа и неидеальной логистики.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США 28 апреля подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о поставках вооружений Украине по программе ленд-лиза. Теперь стало подробнее известно о том, чем именно это поможет Украине.

Очередной скандал российской дипломатии. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера тоже была "еврейская кровь" и - более того - "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". После этого посла России вызвали в МИД Израиля, глава которого Яир Лапид назвал высказывания Лаврова непростительными, отмечает Русская служба ВВС.

Министерство иностранных дел России в ответ на это распространило заявление, в котором указало, что "еврейское происхождение президента - не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране".

"Украина, кстати, не единственная такая сейчас. Президент Латвии Э. Левитс тоже имеет еврейские корни. И тоже "успешно" прикрывает реабилитацию "Ваффен СС" в своей стране", - заявил МИД РФ.

В связи с этим Министерство иностранных дел Латвии вызвало посла России в Латвии Михаила Ванина для выражения протеста.

В соцсетях начала рождаться конспирологическая теория, что в Киев было отправлено не 11 автобусов, а только шесть, потому что именно столько было видно на видео. Проект фактчекинга TVNET "Фактомат" выяснил, что это неправда.

Один из жителей Латвии, который помог заполнить автобусы, это маленький мальчик, который принес свою копилку.

"Я прошу отозваться его и его родителей, чтобы можно было передать личную благодарность мэра Киева Виталия Кличко бескорыстному другу Украины", - написал вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс.

Настроения жителей Латвии неоднородны. С одной стороны, в апреле среди русскоязычных в Латвии значительно снизилась поддержка России в связи с войной в Украине, о чем свидетельствуют результаты опроса SKDS.

С другой, некоторые жители Лудзы встревожены по поводу прокремлевски настроенных людей в городе. Одна жительница по этой причине собирается продавать свою собственность, сообщает передача Bez Tabu.

Во вторник правительство одобрило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают выделить на размещение украинских граждан в латвийских домохозяйствах 937 500 евро из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные расходы".

Проживающий в России латвийский актер Андрис Лиелайс, в начале апреля выступивший в шоу "Место встречи" с критикой российского вторжения в Украину, больше не чувствует себя в безопасности в своем доме и планирует в мае вернуться в Латвию.