Производители продуктов в открытом письме призывает объявить ЧС в отрасли

Организации утверждают, что свиноводство, переработка молока, птицеводство и другие отрасли попали в кризисную ситуацию, поскольку цепочки поставок кормового сырья из Украины прекращены, цены на пшеницу и другое сырье существенно выросли, а отложенные платежи заменила предоплата. В открытом письме представители организаций также заявляют, что "образовался катастрофический дефицит оборотных средств", произведенная продукция реализуется ниже ее себестоимости, а цены на энергоресурсы выросли астрономически.

По словам производителей, есть также подорожание и дефицит логистики и упаковочных материалов. Поэтому многие компании планируют сократить производство, или даже прекратить его.

Латвийская объединенная ассоциация птицеводства; Латвийской ассоциации свиноводства; Союз латвийских производителей молока; Федерация латвийских продовольственных предприятий и Совет по сотрудничеству между сельскохозяйственными организациями призывают объявить чрезвычайную ситуацию в вышеупомянутых отраслях и "незамедлительно провести мероприятия по поддержке, которые уменьшат негативное влияние кризиса и повысят конкурентоспособность как на местном рынке против импортных продуктов, так и оказали бы поддержку экспорту". В письме к Кариньшу производители также призывают оценить влияние решения Европейской комиссии об отмене таможни на ввозимые продукты из Украины на ситуацию в Латвии и привлечь представителей отраслей в разработку решений.

Также в письме выражается требование "незамедлительно принять решение об уменьшении ставки налога на добавленную стоимость". Организации считают, что необходимо незамедлительное и скоординированное действие Кабинета министров, Министерства земледелия, Министерства экономики и Министерства финансов.

Отрасли готовы помочь найти оптимальные решения.